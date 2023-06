Šafářová a Plekanec spolu doma soupeří: Dětská hra rozhoduje o chodu domácnosti

Zdroj: Profimedia

Sportovní pár Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec nezapřou přirozenou soutěživost ani doma. Sympatická dvojice působí na pohled velmi harmonicky, za zavřenými dveřmi se ovšem dovedou pořádně rozvášnit.

V pořadu Show Jana Krause prozradila šestatřicetiletá bývalá tenistka, že si právě ze svého milovaného sportu přenesla domů jeden zvyk. Plekanec ho samozřejmě jako profesionální sportovec přijal s otevřenou náručí.

Domácnost hrou

Šafářová uvedla, že když se doma s manželem dohadují o tom, kdo bude dělat věci, do kterých se ani jednomu z nich nechce, střihnou si. „Já to mám natrénované. Dělalo se to u sítě, než se házelo mincí,“prozradila s humorem tenistka. Tuto oblíbenou dětskou hru provozují ve chvílích, kdy někdo musí uklidit jídlo po ročním synovi nebo uspat obě ratolesti. Podle toho, co práskl její manžel Tomáš Plekanec, Lucie má stříhání z tenisu velmi dobře natrénované. „Teď mi to nelepí. Dvakrát jsem prohrál a nebylo to moc dobré. Musel jsem převlíkat plenky i postele. Nebylo to pro mě úplně ideální. To nemám rád,“ přiznal prohry úspěšný hokejista.

Puntičkář Plekanec

Kdo by si pomyslel, že jen ženy jsou milovnicemi pořádku, ten by v této domácnosti narazil. Čtyřnásobný tatínek si potrpí na řád nejen v hokeji, ale i ve skříni. Podle jeho manželky je hodně pořádkumilovný a oblečení si dává vzorně do komínků. „Já jsem pořádná skoro všude, kromě auta. Tam mi to nejde,“ přiznala otevřeně. Mezery v uklízení vynahrazuje Plekancovi tím, že ho učí tenis. „Je to pro něj super doplňkový sport,“dodala. Nadšení z trénování je u ní až tak velké, že by ráda v budoucnu trénovala i další tenisové nadšence, například malé děti. Tento její sen bude muset ještě chvíli počkat, nyní ji naplno zaměstnává tříletá dcera Leontýnka a roční syn Oliver. O zábavu mají postaráno hlavně ve chvíli, kdy se u nich doma objeví ještě synové Plekance z předchozího manželství.