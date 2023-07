Vondráčková a Polívka zmátli fanoušky: Fotografie páru pobavila internet

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková a její partner Zdeněk Polívka si vystřelili z fanoušků. Společným selfie zamotali hlavu nejednomu sledujícímu. Zpěvačka a zápasník často nezveřejňují společné fotografie, pro fanoušky to tak bylo po dlouhé době milé překvapení.

Kdo by čekal nějakou fotografii v plavkách z letní destinace, ten se zmílil. Lucie a Zdeněk vyrazili za krásami České republiky. Výlet si udělali do lomu Velká Amerika. Pro Lucii, která miluje chůzi tak byl výlet jako stvořený.

Fanouškům zamotali hlavu

U fotografií ze známého místa nedaleko Prahy zvolil Polívka zvláštní označení - Grand Canyon-Arizona. Fanoušci zpěvačky se ovšem nenechali nachytat a vtípek o české Americe ocenili. „Stejně Vám to sluší a fandím Vám,“napsala jedna z fanynek. „Ať jste šťastní, užívejte lásku,“ pokračovala další.

Vondráčková minulý týden na skok navštívila Karlovy Vary. Mimo to se na sociálních sítích pochlubila dalším výletem se svým přítelem a partou přátel. Na dvojité rande vyrazili do Třeboně.

Láska jako trám

Na začátku vztahu Lucie Vondráčkové a Zdeňka Polívky se nenašel skoro nikdo, kdo by této lásce dával dlouhodobé šance. Nyní už jsou spolu přes rok. O téměř dvacet let starší zpěvačka vedle svého zajíčka jen září. Před nedávnem se dokonce zápasník k Vondráčkové nastěhoval. Na začátku se oba vyhýbali jakýmkoliv příspěvkům na sociální sítě, nyní se velmi často chlubí společnými zážitky. Lucie například sdílela před posledním zápasem svého milého to, jak zápasník shazuje nadbytečná kila. V domácím prostředí mu vytvořila perfektní podmínky k pocení. Čas od času také ukáže, jak Polívka chodí kolem bazénu jen v plavkách nebo ručníku. Není se čemu divit, že se chce pochlubit svým sledujícím. Tělo mladého sportovce je bez jediné chyby.