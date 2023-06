Prošla si kvůli němu peklem: Marek Ztracený svou lásku léta podváděl s fanynkami

Zdroj: Profimedia

Manželka Marka Ztraceného měla se zpěvákem svatou trpělivost. Několik dlouhých let byl totiž jejich vztah velmi bouřlivý a snad všichni předpokládali, že nemůže skončit jinak než rozchodem. Než se vše urovnalo a Ztracený se zklidnil, dostal svou životní lásku Marcelu do celé řady nezáviděníhodných situací.

Zpěvák Marek Ztracený je momentálně na vrcholu. Má za sebou tři největší koncerty v životě a daří se mu i v osobní rovině. Oznámil světu, že po dlouhých 14 letech uzavřel sňatek se svou partnerkou Marcelou, se kterou už dvanáct let vychovává syna Marečka, a dá si několik let pauzu od hudební kariéry, aby se mohl věnovat právě rodině. Tomu se přitom ještě před nějakou dobou zpěvák zuby nehty bránil. Nechtěl se vázat a už vůbec se nechtěl upínat jen k jedné ženě.

Bouřlivé období

Marek Ztracený má po Česku i Slovensku statisíce fanoušků a hlavně pak fanynek. A právě jejich náklonnost si dříve uměl pořádně užívat. A to i přesto, že na něj doma tehdy nervózně čekala jeho láska Marcela. „Přiznávám, že jsem v minulosti měl hodně divoké období, dost bouřlivé. Nemá cenu to zapírat. I má přítelkyně si se mnou hodně užila, ale myslím si, že už jsem někde jinde,” nechal se před časem slyšet v rozhovoru pro Expres. „Nebudu lhát, ano, spal jsem s fanynkami,” prásknul na sebe ještě.

Velmi tolerantní manželka

Ztracený se nakonec zklidnil a jeho Marcela mu vše odpustila. I když je pravdou, že ani pak pro ni nebyl vztah ve všech ohledech jednoduchý a musela se obrnit pevnými nervy a hlavně velkou tolerancí. Ztracený se svou rodinou totiž trvale bydlí na Šumavě, pracovně ale jezdí do Prahy. A tak se Marcela mohl jen domnívat, co její milý v Praze bez ní dělá. Hlavně po tom všem, co si s ním prožila.

„Občas se někde zapomenu, čímž Marcelu asi hodně štvu, ale vždycky to přejde. Už mě zná a ví, že mě pak vždycky po návratu dostane zpět do reality, třeba že mě vyžene s košem ven,” vyprávěl se smíchem zpěvák, který si nakonec na důkaz své lásky svou partnerku po dlouhých 14 letech randění vzal za manželku.