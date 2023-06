Marcelo, promiň: Marek Ztracený se omlouval manželce kvůli svatbě

Zdroj: Profimedia

Přítelkyně Marka Ztraceného se konečně dočkala a po čtrnácti letech vztahu se známým zpěvákem se Marcela Skřivánková stala paní Ztracenou. Zpěvákovi se podařilo radostnou novinku několik týdnů utajit a vše oznámil fanouškům během jednoho ze svých koncertů v pražském Edenu. Na Instagramu pak fanouškům čerstvě ženatý hudebník prozradil další detaily ze své veselky.

Marek Ztracený svou partnerku Marcelu Skřivánkovou požádal o ruku již před třemi lety, pak ale přišla pandemie koronaviru a hrdličky musely svatbu odsunout.

Zásnuby proběhly ve vyprodané O2 areně, kde zpěvák pronesl dojemný proslov a následně poklekl před svou milovanou. "Tuhle píseň hraji proto, protože jsem chtěl poděkovat své přítelkyni, která se mnou celý tenhle rok šla, a i přesto, že mě moc neviděla, tak se chovala skvěle. A chtěl jsem říct, že v tomhle případě platí pravidlo, že za úspěšným mužem stojí silná žena. Ale nejsem tu proto, abych děkoval. Za poslední měsíce jsem si toho uvědomil mnoho a divím se, že jsem to neudělal už dávno. Strašně si tě vážím jako ženy, jako matky svého skvělého syna a miluji tě. Chtěl jsem se zeptat, jestli to spolu nebudeme táhnout už navždy a jestli si mě vezmeš?" dojal Ztracený Marcelu i přítomné fanoušky.

Skřivánková si ale na svůj den D musela od této romantické události několik let počkat. Nakonec to ovšem stálo za to a dvojice si užila krásnou svatbu pouze v doprovodu svých nejbližších přátel a rodiny.

Dnes je to čtrnáct let

"Dnes je to čtrnáct let od našeho prvního setkání a taky čtyřicet dní od naší svatby," napsal Marek Ztracený k prvním snímkům ze své veselky, které sdílel s fanoušky na Instagramu. "Díky paní Ztracená, že nosíš mé jméno," dodal zamilovaný hudebník.

Dvojnásobný Slavík tak odhalil, že svatba proběhla v květnu letošního roku. "Marcelo, promiň, že mi to trvalo," omluvil se zpěvák. Snímky ze svatby pak sdílela i čerstvá paní Ztracená, která připojila dojemné vyznání svému muži.

"Tenhle moment byl pro mě stejně důležitý jako den, kdy mezi námi přeskočila první jiskra. Dnes je to čtrnáct let, a i když novomanželkou jsem teprve pár dní, vím, že lepšího muže jsem nikdy potkat nemohla. Jsem pyšná žena. Změnil si můj svět k lepšímu a budu se snažit dělat to samé," napsala Marcela a přidala hashtagy v angličtině "stále zamilovaná, Ztracená a výročí".

Novomanželům se podařilo svatbu utajit