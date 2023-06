Formanová vzpomínala na první noc s Gottem: Vztahu šanci vůbec nedávala

Zdroj: Profimedia

Martina Formanová sice žije trvale ve Spojených státech amerických, čas od času si ale udělá výlet do své rodné vlasti. Během svých návštěv si vždy udělá čas na své blízké a zavzpomíná také na ty, kteří už bohužel nejsou mezi živými. Přiznala například, že pokaždé, když je v Česku, zavítá k hrobu Karla Gotta.

Martina Formanová a legendární zpěvák Karel Gott kdysi tvořili pár, a i když nakonec jejich lásce nebylo přáno, zůstali spolu po rozchodu přáteli. Vídali se až do Gottovy smrti. Martina se dokonce účastnila oslavy jeho 80. narozenin v pražském Divadle Na Jezerce. Čtyři měsíce na to Gott zemřel.

Vzpomínky na starou dobu

Vdova po Formanovi obráží při svém pobytu v Praze jednu akci za druhou. Dorazila i na setkání umělců v Knihovně Václava Havla. „Budu v Česku několik dní, během kterých se chci také zastavit za Karlem Gottem na Malvazinkách. Pořád se mi těžko věří, že už tady není. Chybí celému národu… Stejně jako Václav Havel,“ prozradila pro Aha! „Velikáni odcházejí a málokdy je nahradí někdo, kdo se jim může vyrovnat,“ pěla chválu na muže, kteří se bezpochyb zapsali do české historie.

Známost na jednu noc

Martina Formanová a Karel Gott spolu byli dlouhých pět let. O žádný ledajaký románek tak rozhodně nešlo. Nakonec ovšem láska skončila kvůli tomu, že se Mistr přece jen nechtěl úplně vázat. Vztah se zpěvákem ale Formanovou natolik ovlivnil, že vzpomínky na tuto dobu vepsala do jedné ze svých osmi úspěšných knih. A popsala i jeho začátek. Přiznala, že si zprvu myslela, že jde jen o záležitost na jeden večer. Po společně strávené noci v Brně odjel Gott do Prahy a Martina běžela do školy. „On ráno musel do Prahy a já jsem si říkala: „Na co tady čekám? Samozřejmě mi neřekne, že by se přestěhoval do Brna, nebo jestli nechci jít bydlet k němu. Byla to pro něj jedna z milionu nocí, nechtěla jsem být ta husa, co čeká, jestli si vyměníme telefonní číslo. Takže když řekl, že musí do Supraphonu, já jsem se hned hrdě začala vypravovat, že musím do školy,” zavzpomínala v rozhovoru pro Seznam zprávy. Nakonec se jí ale Gott pochopitelně ozval.

Osudovým mužem pohledné Martiny se stal ale nakonec slavný režisér, který má na svém kontě takové snímky jako Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus a Hoří, má panenko. S Formanem se odstěhovala do USA, kde s ním žila až do jeho smrti.