Martina Sáblíková ukázala fotku s dítětem: Své příznivce dostala do kolen

Zdroj: Profimedia

Rychlobruslařka Martina Sáblíková si své soukromí poměrně střeží. Přesto se ale na svém Instagramu před nedávnem podělila o několik snímků, na kterých ukázala rozkošného chlapečka. Mnozí i nabyli dojmu, že se sportovkyně stala matkou. Všechno je ale jinak.

Šestatřicetiletá rychlobruslařka Martina Sáblíková sport naprosto zbožňuje. A nedokáže si bez něj svůj život představit. Přestože by ji mnozí z jejích fanoušků už rádi viděli v bílých šatech a s těhotenským bříškem, sportovkyně má priority úplně jiné. Momentálně se svých aktivit vůbec vzdávat nechce.

Strach z budoucnosti

V nedávném rozhovoru pro iRozhlas se Martina Sáblíková rozpovídala o tom, jak bude její život vypadat poté, co se své kariéry sportovkyně vzdá. A přiznala, že se své vlastní budoucnosti dost děsí. Nedokáže si totiž představit, že by její životní náplní mělo být něco jiného než sport.

„Musím říct, že se na to zatím opravdu netěším. Mě ta představa spíš přímo děsí. Ne úplně to, že bych na trénink nemusela, že vstanu v sedm ráno, v deset mám první trénink, ve dvě druhý a večer možná posilovnu… Spíš mě děsí to, co budu jednou dělat. Já to ještě teď nevím. Možná v tom momentě, kdy skončím a už to budu vědět, tak se názor změní. Teď mě ale děsí, co bude jednou smyslem a náplní mého života,” svěřila se se svými myšlenkami Martina Sáblíková.

Jedno velké tajemství

Martina Sáblíková si své soukromí velmi hlídá. Přestože v minulosti párkrát promluvila o tom, že se v jejím životě objevila láska, zda má momentálně po svém boku nějakého milujícího muže, jasné není. Děti ale dle všeho neplánuje.

Namísto toho se raduje ze svého synovce, se kterým čas od času sdílí společné snímky na svém Instagramu. Párkrát už se jí podařilo několik lidí zmást. „Už jsem si říkala, zda mi něco neuteklo. Tety na hlídání jsou ty nej,” napsala jedna z fanynek sportovkyně pod fotku malého chlapečka v kočárku.