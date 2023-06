Několik prstýnků, ale žádná svatba: Osobní život Sáblíkové je plný tajemství

Zdroj: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Zatímco na ledu sklidila a dosud sklízí mnoho velkých úspěchů, na poli lásky Martina Sáblíková moc štěstí dosud neměla. Přestože se v jejím životě několik mužů vyskytlo, jediné prstýnky, které kdy navlékla, byly ty, jež získala za své skvělé výsledky od Mezinárodní bruslařské unie ISU.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková je nesmírně časově vytížená. Prakticky všechen svůj volný čas věnuje sportu a na osobní život jí moc chvilek nezbývá. A když už nějaké má, tráví je se svými blízkými a hlavně se svým rozkošným synovcem. Najít lásku, respektive partnera, který by byl ochotný její sportovní nadšení tolerovat, je tak velmi složité.

Několik pokusů

I tak se ale v jejím životě několik mužů objevilo. Například v roce 2015 si rychlobruslařka pochvalovala, nakolik je v osobní rovině šťastná. Tehdy se jí totiž skutečně podařilo najít muže, kterému její časová vytíženost nevadila. „V určitých chvílích, třeba když jsem na soustředění, ustupuje do pozadí. Jsem moc ráda, že to bere takhle v pohodě,” usmívala se v rozhovoru pro Blesk.

Jenže láska dle všeho nakonec nevydržela. Od té doby už totiž o partnerovi Sáblíkové nebylo vidu ani slechu. Následně už sportovkyně, která si běžně své soukromí střeží jako oko v hlavě, o žádné další lásce nemluvila.

Jen trenér

Dlouhou dobu se spekulovalo o tom, zda není partnerem Martiny Sáblíkové její o bezmála čtyřicet let starší trenér Petr Novák. To ale dvojice v rozhovoru pro deník Právo kdysi rázně popřela a označila to za nesmysl. „Už hodně lidí se mě ptalo, jestli s Martinou něco nemám. To víte, cestujeme spolu, trávíme spolu hodně času, třeba i sami,” vysvětloval Novák v roce 2010, proč se domněnky o jeho údajném vztahu s rychlobruslařkou začaly šířit.

V té době jednadvacetiletá Sáblíková k tomu dodala, že je nezadaná a že má na lásku ještě čas. A toho se evidentně drží i ve svých 36 letech. Stále je pro ni na prvním místě sport, a tak jediné prstýnky, které jí kdy přistály na ruce, byly ty od Mezinárodní bruslařské unie ISU, která jimi rychlobruslařku obdarovala za pokoření několika rekordů.