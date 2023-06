Trenér Martiny Sáblíkové se vypařil: Za podvody mu hrozí letité vězení

Zdroj: Profimedia

Martina Sáblíková byla v minulosti spojována se svým trenérem Petrem Novákem, vztah ale rychlobruslařka nikdy nepotvrdila. Nyní Novák čelí vážným obviněním ze zpronevěry peněz a navíc se po něm slehla zem.

Podivné hospodaření s penězmi v rychlobruslařském svazu se začalo odhalovat poté, co rychlobruslařka Martina Sáblíková nenastoupila na Světový pohár do závodu na 1 500 metrů

Šestinásobná olympijská medailistka tehdy situaci vysvětlila tak, že důvodem její absence byly interní problémy v rychlobruslařském svazu. "Pořád se s tím peru, před dalším vyjádřením ale chci vydechnout a vše si srovnat v hlavě," napsala Sáblíková vyjádření do médií.

Krátce poté se ukázalo, že Nováka začali řešit kvůli údajně předraženému ubytování při soustředěních mladých závodníků v Itálii.

Bral tisíce eur na ruku

Web Seznam Zprávy už v minulosti zveřejnil informaci, že kvůli Petru Novákovi vyšetřuje svazové finance hospodářská kriminálka. Trenér Martiny Sáblíkové měl uměle navyšovat náklady na některá soustředění závodníků o stovky tisíc.

Kauza se táhne již delší dobu a podle nejnovějších informací stejného deníku, který získal kopii auditu Národní sportovní agentury, jsou skutečně v rychlobruslařském svazu nesrovnalosti v účtech za zahraniční soustředění, která vedl právě reprezentační trenér.

Petr Novák měl kromě toho dostávat za některé akce až tisíce eur na ruku, aniž by k transakním měl potřebné doklady. Dlouhou dobu se spekulovalo o tom, zda o bezmála čtyřicet let starší trenér Martiny Sáblíkové není zároveň i jejím životním partnerem. To ale dvojice opakovaně popřela a označila to za nesmysl. "Už hodně lidí se mě ptalo, jestli s Martinou něco nemám. To víte, cestujeme spolu, trávíme spolu hodně času, třeba i sami," vysvětloval Novák v roce 2010. Nyní ale nejspíš své práce bude muset na chvilku zanechat, což dokazuje i to, že o něm od provalení skandálu nikdo neslyšel. Pokud by byl Novák u soudu obviněn, hrozí mu za zpronevěru několikaleté vězení.

Martina Sáblíková o aktivitách Nováka neměla ani tušení