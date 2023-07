Podmínky rozvodu Harryho a Meghan: Herečka dostane miliony i obě děti

Zdroj: Profimedia

Britská média v posledních týdnech spekulují o rozvodu prince Harryho a americké herečky Meghan Markle. Ostře sledovaný pár si prochází složitým obdobím po všech stránkách. Nedávno vypluly na povrch informace o tom, že jejich projekty s Netflixem a Spotify už nebudou pokračovat. Právě tyto aktivity jim měli zajistit dostatek financí pro jejich pohodlný život.

Harry a Meghan se vzali 18. května 2018 na hradě Windsor. Společně ušli obrovský kus cesty. Například v roce 2020 oznámili, že se oficiálně zříkají svých povinností coby členů královské rodiny. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se vydali svou cestou, chtěli mít osobní svobodu a finanční nezávislost na veřejných financích. Odstěhovali se dokonce až do Kalifornie.

Rozvod na stole

Informací kolem rozvodu Meghan a Harryho se začalo objevovat opravdu hodně a ze všech možných zdrojů. Například expertka na královskou rodinu Angela Levin, která je s Harrym v úzkém kontaktu tvrdí, že je pár na hranici rozchodu. Britská média dávají jako příčinu manželské krize na první místo ekonomickou situaci páru. Po jejich neúspěšných projektech o nich není slyšet. Dalším faktorem je i podle vizážisty Meghan fakt, že se Harry nesmířil se stěhovaním do Ameriky. "Rozhodně se tu v Kalifornii usadil a velmi dobře zabydlel, ale stýská se mu po domově,"prozradil pro web Marca.

Spekulace o rozvodu nabraly na obrátkách hlavně poté, co pár neoslavil páté výročí. Britský novinář Tom Bower dokonce upozornil na to, že Harry a Meghan už žijí odděleně. Podle všeho se měl Harry ubytovat v exkluzivním hotelu vzdáleném dvě hodiny cesty od jejich rodinného domu v Kalifornii. Britská média zveřejňují už i takové detaily jako jsou podmínky rozvodu. Markle by za rozvod měla údajně chtít 80 milionů dolarů a také výhradní péči o jejich dvě děti. Spisovatelka Lady Colin Campbell řekla pro Irish Mirror, že vévoda ze Sussexu již kontaktoval rozvodové právníky.

Touha po pozornosti

K údajnému rozvodu královského páru se vyjádřil i Jindřich Forejt, bývalý ředitel hradního protokolu a odborník na britskou královskou rodinu. „Myslím si, že jejich momentální život je opravdu postavený tak, že potřebují logicky mediální pozornost. Když bude jejich jméno udrženo v tisku, tak bude zajištěno, že budou moci pokračovat dál v tom, co dělají. A bude na nich pořád zaměřena pozornost veřejnosti. Je to nešťastné, protože je to dvojsečná zbraň,“ prozradil pro Extra.cz.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu postavili svou popularitu na tom, že začali otevřeně a velmi nelichotivě mluvit o královské rodině. Vše odstartoval rozhovor v pořadu Oprah Winfrey, následoval dokumentární seriál na Netflixu Harry & Meghan a kniha Spare.