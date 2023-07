Partneři Meryl Streep: Hoffman jí dal facku na place, Cazal zemřel na rakovinu

4

Meryl Streep

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Hvězda komedie Ďábel nosí Pradu patří mezi nejslavnější hollywoodské hvězdy, dalo by se tedy očekávat, že si žije život na růžovém obláčku. Bohužel to tak ale není a legendární herečka si prošla v životě peklem. Do posledních dnů se starala o umírajícího partnera.

Ve svých rolích Meryl Streep působí jako dáma, kterou jen tak něco nepoloží, v soukromém životě je ale i ona obyčejný člověk, který si dokonce několikrát sáhl na dno. Nejvíce ji zdrtila smrt partnera, o kterého se starala do posledních chvil. Snadný však nebyl ani její románek s Dustinem Hoffmanem. Meryl Streep se potkala s Dustinem Hoffmanem na natáčení filmu Kramerová versus Kramer, které je o páru potýkajícím se s problémy. Jiskra přeskočila mezi herci i v reálném životě, tudíž nebyla při natáčení o výbušné momenty nouze. Největší šok pro všechny přišel, když dal Hoffman na place Streepové facku a ta byla tak přesvědčivá, že zůstala ve filmu, i když ve scénáři původně nebyla. Herečka se tenkrát na svého drahého velmi naštvala a křičela na něj, že překročil veškeré hranice. Dustin se obhajoval tím, že se natolik vžil do role, že neodlišil film od reality. Dustin Hoffman jí dělal při natáčení peklo Herec si ale nedal pokoj ani poté a na place došlo k dalšímu střetu, a to, když před Maryl Dustin rozbil skleničku a střepy skončily v hereččiných vlasech. „Nechtěla jsem se už hádat, tak jsem mu jen klidně řekla, že bych pro příště ocenila, kdyby mě dopředu upozornil,” prozradila v jednom rozhovoru pro The Sun. Šťastný nebyl ani vztah s hercem Johnem Cazalem, se kterým se hvězda seznámila roku 1976 v New Yorku v průběhu shakespearovských slavností. V té době už měl za sebou filmy jako Kmotr nebo Psí odpoledne, herečce tedy imponoval. Pár si dokonale rozuměl a vše se zdálo zalité sluncem, ale bohužel jen do doby, než herec zjistil, že je velmi vážně nemocný. Byla mu diagnostikována rakovina. S Johnem Cazal byla do posledních chvil Meryl se zhroutila. Nakonec ale našla sílu a rozhodla se s partnerem zůstat a pomáhat mu, dokud to půjde. Nepřestala, ani když byl Cazal upoután na lůžku a byla u něj, i když naposledy vydechl. Bylo mu pouhých čtyřicet dva let. Streep věděla, že se musí zavalit prací, aby na životní ztrátu pořád nemyslela. Přijala tak roli ve válečném seriálu Holocaust, což ji vyneslo cenu Emmy za mimořádný herecký výkon. Největší oporou jí byl Harry Don Gummer, do kterého se postupem času zamilovala a jsou spolu dodnes. Jejich téměř čtyřicetileté manželství je v Hollywoodu naprostou senzací. Nesmí vám uniknout 13 13 Podívejte se, jak žije tajemná Meryl Streep ve svém luxusní bytě za půl miliardy Hollywoodská herečka Meryl Streep patří k hvězdám, které si přísně střeží soukromí. Pokud chce ale prodat svůj luxusní apartmán v New Yorku,… Nesmí vám uniknout Jack Nicholson a Meryl Streep: UTAJENÁ NEVĚRA Dvojice hereckých legend tají své milostné chvilky! Podle poslední knihy o Jacku Nicholsonovi (76) s ním před lety spala jeho herecká kolegyně…