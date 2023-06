Největší průšvihy Michala Hrdličky: Opilecké řádění ve Varech i vyhazov z Novy

Zdroj: Profimedia

Manžel úspěšné tenistky Michal Hrdlička byl v minulosti pěkný divoch. Sympatický moderátor sportovních novin se vepsal do podvědomí veřejnosti hlavně svým vztahem s hvězdou TV Nova Lucií Borhyovou.

Urostlý sporťák byl pastvou pro oči nejedné divačky. Jeho odchod z televize byl plný otazníků. V současné době působí jako moderátor u O2 TV Sport a manažer své manželky Karolíny Plíškové.

Divoký vztah s Borhyovou

Sympatie mezi zkušenou moderátorkou Lucií Borhyovou a o jedenáct let mladším sporťákem byly zjevné i z televizních obrazovek. Ve chvíli, kdy oficiálně oznámili, že tvoří pár, tak nebyl nikdo až tak překvapen. Televizní pár spolu dokonce založil rodinu, pro Borhyovou byla dcera Linda už druhým potomkem.

Šťastná rodina jim dlouho nevydržela. Hrdlička se s rozchodem vyrovnával po svém, řádil například opilý v Karlových Varech, kde se plazil po nejedné mladé dívce. Po všech těchto nemilých událostech přišla pro Hrdličku další rána. Dostal vyhazov z TV Nova. Televize výpověď Hrdličky schovávala za jeho opilecké extempóre. Vedení údajně mělo problém s tím, že zaměstnanec, který vystupuje na obrazovce, by měl mít vystupování na veřejnosti na úrovni. Šuškalo se ovšem i o tom, že za ukončením jeho pracovního poměru stál fakt, že se rozešel s Lucií Borhyovou. Ta má na TV Nova už několik let neotřesitelnou pozici a tak se není čemu divit, že vedení dalo přednost jí. Potkávat svého ex v práci přeci jen není úplně příjemné.

Další ránou pro moderátorku bylo i to, že jí Hrdlička měl být údajně několikrát nevěrný. "Pravidelně vymetá pražské bary, kde se muchluje s mladými holkami. Většinou jsou to blondýnky. Naposled to bylo minulý víkend ve známém klubu," prozradil v roce 2015 Blesku zdroj, který chtěl zůstat v anonymitě. Spekulovalo se i románku s kolegyní Innou Puhajkovou, ta ovšem románek s Hrdličkou razantně popřela.

Krušný začátek s Plíškovou

Aférou ve Varech si Hrdlička zavařil i v začínajícím vztahu se svou současnou manželkou Karolínou Plíškovou. Opilecký exces se stal chvíli po zveřejnění jejich vztahu. Tenistka Hrdličkovo řádění sledovala z Wimbledonu. Chvíli to dokonce vypadalo, že jejich vztah skončí dříve, než pořádně začal. Karolína jako odvetu smazala všechny zamilované fotografie s Hrdličkou ze svého Instagramu. Trable s partnerem ji stály dokonce propad v žebříčku. To, jak si Hrdlička zpátky svou lásku získal, ví jen on sám. Pravdou je, že nyní pracuje v jejím týmu a tak je jí na blízku 24/7. V takovém případě, už snad žádné klopýtnutí nehrozí.