Milan Peroutka po svatbě: Přírůstek v rodině a touha po miminku

Zdroj: Profimedia

Moderátor a zpěvák Milan Peroutka všechny pořádně překvapil. Hezounek, který lámal jedno dívčí srdce za druhým oznámil, že si vzal muže. Pro bývalého moderátora Snídaně s Novou bylo oznámení o sexuální orientaci velmi těžké. Po překonání původního strachu své vyjádření rozšířil o další zprávu. S novopečeným manželem plánuje společného potomka.

Milan Peroutka v minulosti randil s herečkou Míšou Tomešovou, jejich vztah vydržel dlouhých šest let. Nějakou tu dobu byl miláček fanynek spojován i s Nikolou Čechovou nebo Aničkou Slováčkovou, tyto domněnky byly nakonec jen pouhé spekulace.

Veselka a coming out

Třiatřicetiletý hudebník si vzal o osm let mladšího partnera Dominika. Pár se nejspíše seznámil ještě v době, kdy Peroutka pracoval na Nově. Dominik v prestižní televizi pracuje stále. „Nebudu chodit kolem horké kaše. Mám kluka. Je skvělý. Je natolik skvělý, že jsem se otevřel té možnosti mít kluka. Že jsem ho představil rodině a kamarádům. A potvrzuji, že jsem se rozhodl si ho v sobotu vzít a představit i vám!“ stálo ve vyjádření pro fanoušky.

Coming out byl pro syna tragicky zesnulého bubeníka skupiny Olympic Milana Peroutky st. velmi těžký. Veřejnost ho vnímala až doposud jako heterosexuálně orientované muže. Právě díky tomu, že svou orientaci skrýval, čelil různým anonymním výhružkám. „V posledních měsících se ten tlak stával opravdu nesnesitelným. Vstřebával jsem různé rady a postoje, čelil anonymním vzkazům od fejkových profilů. Občas se mi zavařila hlava, znovu jsem ztrácel a znovu nacházel nadhled, až jsem si řekl, že přece o nic nejde,“ svěřil se fanouškům.

Pes a dítě

V posledních týdnech je ve společnosti hodně diskutovaná svatba gayů. Stejnopohlavní páry se mohou v současné době jen registrovat. Tento způsob sňatku jim neumožňuje věci, které mají klasičtí manželé samozřejmé a automaticky. Na tento fakt upozornil na začátku července na svém Twitteru i Janis Sidovský. „V pondělí to bude 17 let, co jsme se registrovali.Beze svědků, ty gay v ČR mít nesmí.Nemáme společné jmění ani nárok na vdovecký důchod.Letos jsme spolu s Pavlem 36 let a věřím, že jednoho dne politici pochopí, že žádnou hrozbu pro společnost nepředstavujeme,“napsal vzkaz českým politikům.

Dalším palčivým tématem je i možná adopce dětí. Právě nad tímto teď bude přemýšlet i Milan s Dominikem. „U mě je teď všechno dobrý, včetně soukromí. Mám dokonce přírůstek do rodiny – francouzského buldočka Bohouška – a dál chci rodinu také rozšiřovat. Plánuji to,“prozradil Peroutka ambiciózní plány pro pořad Showtime. „Teď ještě musíme nějakým způsobem zadělat,“dodal.