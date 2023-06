Džungle Míši Tomešové: Synové nemají pravidla, situaci zachraňuje manžel

Zdroj: Profimedia

Muzikálový či herecký znalec by jí hledal před pár dny v podvečer spíše v maskérně nebo kostymérně před představením nebo natáčením, ale všechno bylo jinak. Šíp zastihl Míšu Tomešovou se syny Kristiánem a Jonášem v kině a pak v kavárně Edison.

Míšo, máte dva caparty, kteří jako většina malých dětí, se večer neženou do postele a ke spánku. Takže, jak je uspáváte, zpíváte jim s manželem ukolébavky na dobrou noc nebo jim pustíte nějaký film od Walta Disneye nebo čtete knížky?

„U nás je to různé a uspáváme kluky skoro pokaždé jinak. Často jim čtu, někdy pouštím pohádky na gramofonu a samozřejmě ke slovu se dostane i zpívání a filmy. Oba kluci mají rádi takovou tu českou klasiku, hodně moc je baví Spejbl, Hurvínek, Mánička a Žeryk, nebo třeba Křemílek a Vochomůrka. A ke slovu se dostanou samozřejmě i ty disneyovky. Ovšem na ty koukáme všichni společně, protože nás hodně baví. Když to shrnu, tak ano, večery jsou u nás tradičně pohádkové.“

Jste herečka a zpěvačka a jak jste řekla i vypravěčka pohádek. A co takhle nějaký příběh si vymyslet sama. To jste nezkoušela?

„Tak na to je u nás expertem můj manžel. Ten má bujnou a bohatou fantazii a zásobuje kluky příběhy, které si i já ráda poslechnu. Jsou netradiční a nikdo nikdy neví, jak skončí. A mám podezření, že to občas neví ani on sám (smích). Přiznávám, že já jsem tedy mnohem lepší čtenář a o vlastní povídání se nepokouším. Jak vidíte, máme to rozdělené, klape to a nebudeme to ani do budoucna měnit. Když to vyhovuje Jonášovi i Kristiánovi, tak proč to měnit.“

Inu dobrá, ale prozraďte, když jste někdy i posluchačka Romanových vlastních a jak jste řekla i lehce netradičních příběhů, o čem jsou? Jde o horory, dobrodružství nebo čáry a kouzla?

„Rozhodně nejde nikdy o žádný děs a běs. Na strašení si nepotrpí ani on ani kluci. Spíše do svého vyprávění zaplete dobrodružné prvky, takže bývají plné napětí, tajů a záhad a samozřejmě jako pohádky od zvučných literátů vždy končí tradičně vítězstvím dobra nad zlem.“