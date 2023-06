Hvězda z Odznaku Vysočina šokovala svou rodinu, co před ní skrývala?

Zdroj: Profimedia

Myslíte si, že dokonalé manželství neexistuje? Slovenská herečka Monika Hilmerová, která je nyní českému divákovi nejznámější jako kriminalistka Dana Skálová z nováckého seriálu Odznak Vysočina, boří zažité mýty. Se svým manželem, slovenským tanečníkem Jaroslavem Bekrem budou už skoro patnáct let a jak se zdá, jejich láska i nadále vzkvétá!

Oblíbený slovenský manželský pár jde s dobou a jako správný influ-couple plní i své sociální sítě různými vyznáními lásky. Minulý rok, když bylo Bekrovi padesát, se Hilmerová dojemně rozepsala. „Ako tak pozerám na môjho muža, tak fakt je 50tka iba číslo… S obdivom vnímam, aký je plný energie a iskry, so zmyslom pre všetko a každú srandu ako vždy a ešte k tomu navyše vyšportovaný ako máloktorý mladík," pěla ódu na svého partnera a dodala, že s věkem nemusí člověk nutně jen strádat: „Ani vrásky nie sú taký postrach, sú ako originálna tetovačka, ako pamiatka na váš smiech, premýšľanie, žmúrenie do slnka, na vašu jedinečnú mimiku, atď," dokončila tak láskyplné vyznání.

Tajná svatba všechny překvapila

Monika a Jaro jsou spolu od roku 2009, kdy všechny šokovali svojí tajnou svatbou. O tom, že se do toho hrdličky chystají praštit, věděli jen jejich rodiče, ostatní svatebčané si mysleli, že jdou na obyčejnou party. Hilmerová s Bekrem se vzali těsně poté, co se jim narodil první společný potomek, dcera Zara, které byly v době obřadu dva měsíce.

Jakkoliv se i u nich doma sem tam zvýší hlas, páreček už po takové době ví, že to k životu patří. „Nemáme tichú domácnosť. My hučíme. Je to však veľmi krátke. Človek, keď sa hnevá, je veľmi smiešny,“ uvedla herečka.

Věk je jen číslo

Láska hory přenáší, což je poznat v Moničiných slovech, která použila, když její drahá polovička dosáhla životního jubilea. „Áno, môj muž je mi každým rokom príťažlivejší a to teda sme začali vzťah pred 14 rokmi. Pokiaľ ste zdravý, tak či máte 50 alebo 20, cítite sa rovnako, ak ste mladý svojim vnútorným nastavením. Gratulujem môjmu milovanému mužovi k narodeninám a ďakujem za jeho krásne roky a modlím sa, nech nám ten vek ďalej krásne spolu narastá,“ vyznala se Hilmerová svému miláčkovi.

Zdroje: cas.sk, dobrenoviny.sk