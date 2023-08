Adam Mišík promluvil o miminku s Natálií Jiráskovou: Měl bych z toho vítr

Zdroj: Profimedia

Adam Mišík je už přes rok po uši zamilovaný do dcery Ivy Kubelkové, Natálie Jiráskové. Hrdličky spolu prakticky od začátku bydlí a plánují společnou budoucnost, založení rodiny se ale zatím známý zpěvák dle svých slov obává.

Adam Mišík čeká na podzim si v druhé řadě seriálu Jedna rodina vyzkouší, jaké to je být mladým tatínkem. "Bude se tam řešit otázka mateřství u mladých lidí. Jestli ano, nebo ne – jestli to zvládnou. To mi přijde sympatické, protože je to něco, co se často děje i v reálném světě. Mladí lidé musejí řešit i tuto otázku. Nemůžu prozradit, jak to celé dopadne, ale bude zajímavé to sledovat," prozradil zpěvák webu lifee.cz.

Role tak Mišíka donutila se zamyslet nad tím, jak by se postavil k situaci, kdy by jeho aktuální partnerka Natálie Jirásková otěhotněla. "Hodně jsme to řešili se scenáristy tohoto projektu – jak ten příběh správně vystavět. A řešili jsme také, co bychom dělali, pokud by se to stalo v našem osobním životě. Za sebe můžu říct, že teď už jsem ve věku, kdy je v pohodě mít dítě. Ale i tak bych možná ještě otálel a měl bych z toho vítr, kdyby se to stalo," svěřil se hudebník.

"Jsem také v jiné pozici a v jiném věku, než má seriálová postava," dodal Mišík, který už si nejspíš roli otce dokázal představit.

S Natálkou je to nejvíc v klidu



Prázdniny si Adam Mišík a Natálie Jirásková užili nejprve na zahraniční dovolené a nyní tráví čas v Čechách. "Byli jsme na dovolené, teď zase potřebujeme být chvilku doma, abychom zase mohli někam vyrazit. Zatím je to fajn, léto máme trochu volnější a z toho máme velkou radost," pochlubil se zpěvák výše zmíněnému webu.

Mišík se s Jiráskovou prakticky na začátku vztahu sestěhoval do jedné domácnosti a společné bydlení si nemůže vynachválit. "Už jsem zažil s někým žít, není to poprvé, ale s Natálkou je to jednoznačně nejvíc v klidu a nejvíc si to užívám. Předtím jsem si to tolik neužíval, spíše jsem se cítil hodně omezený a nekomfortní," zavzpomínal Adam na své bývalé partnerky.

Nynější vztah je ale podle hudebníka zcela odlišný. "S Natálkou jsem spokojený. Je to díky ní a díky její osobnosti. Máme doma spolu klid a to nám vyhovuje," uzavřel zamilovaný umělec.

Mišík a Jirásková spolu plánují budoucnost