Nikol Leitgeb a problémové začátky jejího vztahu: Na Petra čekala 14 let!

V současné době tvoří jeden z nejslavnějších českých párů a na všech fotkách září štěstím. Než se ale dohromady, musela se Nikol Štíbrová obrnit trpělivostí. Její partner Petr jejímu kouzlu totiž celých čtrnáct let zdárně odolával!

Vychovávají dvě děti, mají krásný dům dům a jsou do sebe až po uši zamilovaní. Nikol Štíbrová a Petr Leitgeb zkrátka mají vše, po čem vždy toužili. Nikol, která má už z předchozího vztahu syna Mathiase, si ale na svou spřízněnou duši musela počkat, a to dokonce čtrnáct let! Na Petra si dělala zálusk již před lety, ten okolo sebe ale postavil nedobytnou zeď.

Bavili se, zájem ale neměl

Petr Leitgeb se nějakou dobu v minulosti živil jako barman v různých pražských podnicích, a tak na sebe s Nikol čas od času narazili. Přátelství ale tenkrát nikam dál nepokročilo. „Vždy jsme se spolu jen bavili, líbil se mi, ale neměl o mě zájem. Až loni jsme se někde potkali a on chtěl jít na naší talk show 3v1,” nechala se herečka a influencerka slyšet v roce 2020 pro Blesk.

„Řekla jsem mu, že tam chlapi nechodí, protože tam rozebíráme ženská témata a v podstatě na sebe všechno práskneme, ale on se objevil v Táboře. A asi, jak jsem na sebe všechno řekla, tak ho to konečně zaujalo a jsme spolu,” popsala ještě trnitou cestu ke šťastnému konci.

Nové bydlení na dosah

Snoubenci spolu bydleli prakticky od začátku jejich vztahu, když ale Nikol otěhotněla, bylo jasné, že budou muset prchout z bytu do domu. A tak si své vysněné hnízdečko postavili kousek od Rakovníka. „Strašně se těším. Strašně, Ježíši! Dům mi nakreslila pastelkami moje maminka před dvěma lety. Co na tom, že je zubařka. Děkuju, mami. Jsi dělo! Pak přišli přátelé z designového studia a pomohli návrh dotáhnout, respektive navrhli interiéry přesně tak, ‚abychom to byli my’,” uvedla kdysi před dokončením domu Nikol na sociální síti.

