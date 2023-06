Noid o dalším dítěti s Eliškou: Slova o rodinném království i prvním synovi

Zdroj: Profimedia

Docela překvapivě ho Šíp nenačapal na koncertě, při skládání či textovávání muziky nebo na muzikálovém jevišti, ale v baru. Ne, Vašek Noid Bárta tu nebyl coby milovník tvrdých nápojů, ale jako kmotr. Společně s Alicí Bendovou a Romanem Vojtkem tu pokřtil kuchařku plnou sladkostí, kterou sepsala sestra herečky Alice Bendové, Andrea Burešová Lišková a dala jí název Cukrařinka – Pečeme s láskou. A tak nám nedalo, abychom oblíbeného zpívajícího svalovce trochu nevyzpovídali.

Vašku, jste zpěvák, textař, skladatel a herec, manžel a táta tří holčiček. Znamená vaše účast na zdejším křtu, že chcete ještě proniknout do tajů cukrářského umu a ke všem svým aktivitám přidat i umění kuchařské?

“No, je to skoro tak. Přiznám se, že vaření mě docela baví. Jak už jste řekl, mám doma tři malé holčičky, tři princezny, které strašně milují slavit své narozeniny a jednoho dne před několika lety se mi ozvala Andrejka, autorka sladké kuchařky, kterou tu pokřtím s tím, že by mi nebo vlastně nám udělala dort k jedněm oslavám. Když jsme ho otestovali, rodinně jsme zjistili, že je to ten nejkrásnější a nejchutnější dort, jaký jsme kdy mlsali a od té doby se do pečení zásadních sladkostí už nepouštíme a zvolili jsme Andrejku naší dvorní cukrářkou. Je to prostě sladká umělkyně v kuchyni, je to kamarádka a bezvadná žena,“ vysvětlil nám Vašek.

Jak občas bývá zvykem utekl jste nám od otázky. Takže ještě jednou – co Vašek Noid Bárta, je démonem a ozdobou kuchyně, nebo jen jedlíkem a mlsalem?

„Dobrá, dobrá. Takže prozradím, že slaďák nejsem. Mně chutnají věci, tedy dobroty, slané. Když už si stoupnu ke kastrolům, sporáku a nezbytným ingrediencím, tak vytvářím spíše gulášky, zmáknu i pečenou kachnu dokonce vykouzlím třeba i svíčkovou. Pohyb v kuchyni mě vůbec nevadí, naopak, a když v létě grilujeme na zahradě, je to takový příjemný, odpočinkový relax. Tvorbu koláčů či buchet, když nejsou narozeniny a nemáme dort od Andrejky, tak peče manželka Eliška. A klobouk dolů, jde jí to. Takže, když to shrnu, velice dobře u nás funguje domácí dělba práce, já jsem na slané, ona na sladké, tak to je a doufám, že i zůstane,“ svěřil se Noid.

Ještě, než se pustíte splnit roli kmotra, prozraďte, jak se žije se čtyřmi ženami v domácnosti. Máte tři holčičky, manželku, a nepociťujete někdy, že by se šikla třeba ještě druhá chlapská podpora a opora, přeci jen ne každý si výraznější přesilu krásnější poloviny lidstva užívá?

„Tak to tedy u nás vůbec nehrozí. Takhle mi to plně vyhovuje a říkám, že pro spokojenou rodinu pět lidí v baráku stačí. A ještě drobnost, já nemám řidičák na kamion a v případě dalšího přírůstku, bych si ho musel udělat. Proč? Protože bychom se nevešli do normálního auta, ale v případě nějakého výletu by se to větší vozidlo šiklo. Se vší zodpovědností ovšem říkám, že mužská opora už nebude. Navíc mně opravdu náš současný stav vyhovuje. Jsem opečováván, všechny holčičky se o mne starají jako o krále a cítím se v téhle skvělé společnosti velice dobře,“ dodal Vašek Noid Bárta s tím, že zplodit syna se už rozhodně nechystá.