NOVÝ SERIÁL: PRŮVODCE EROTICKÝMI POMŮCKAMI – ÚVOD

Vítáme vás u našeho nového 16dílného seriálu „Průvodce erotickými pomůckami“. V tomto prvním díle vám ukážeme základní dělení erotických pomůcek a následně si pak v dalších dílech tyto jednotlivé kategorie rozebereme.

Vzhledem k tomu, že naše redakce při hledání informací narazila na mnoho pomůcek různých tvarů, funkcí i názvů, jsme rádi, že nám poskytl odborné poradenství obchod a e-shop sexshop.cz. Ti nám pomohli nejen objasnit přesnou terminologii, ale dokonce vysvětlili i ty nejmenší detaily a představili navíc to, co jsme dosud neznali. Pohodlně se usaďte, 1. díl „Průvodce erotickými pomůckami“ začíná! Abychom se v tom my, ani vy, neztratili, rozdělili jsme si erotické pomůcky na kategorie: pro ženy, pro muže a pro pár, což se ukázalo jako nejpřehlednější.

Pomůcky pro ženy:

Vibrátory: Asi nejznámější pomůckou pro dámy je vibrátor. Jenže vibrátorů je na trhu spousty. Jaký tedy vybrat? Při výběru vibrátoru je potřeba si uvědomit, kterou erotogenní zónu chcete stimulovat. Klitoris, bod G

Tlakové stimulátory na klitoris : Stimulace klitorisu pomocí podtlaku je neuvěřitelně intenzivní. Podtlakové stimulátory vytváří podtlak, který doslova nasává klitoris a prokrvuje tkáně klitorisu i jeho okolí. A orgasmus na sebe zpravidla nenechá dlouho čekat.

Dilda: Dildo není to samé jako vibrátor, protože dildo nevibruje. V podstatě většinou napodobuje penis nejen tvarem a vzhledem, ale mnohdy i materiálem, ze kterého je vyrobeno. Velikost dilda si můžete vybrat podle své chuti.

Venušiny kuličky: S venušinými kuličkami nezažijete jen vzrušení, ale můžete s nimi i efektivně posilovat svaly pánevního dna. Existují verze s vibracemi, bez vibrací, s vnitřní kuličkou, jen se závažím, a dokonce i pulzační, které pracují za vás.

Vibrační vajíčka: Na rozdíl od venušiných kuliček jsou vibrační vajíčka primárně určena k potěšení. Nabízí více využití, a to kdekoli a kdykoli! Vibrace jsou dostatečně silné pro masáž klitorisu i pysků. Vajíčko ale můžete vložit i klasicky do vaginy a pokud má i dálkový ovladač, dát jej třeba partnerovi a jít spolu nakupovat.

Vakuové pumpy pro ženy: Ano, i ženy mají vakuové pumpy. Pumpy fungují na principu podtlaku. Místo, kde je pumpa přiložena, dokonale prokrví a zvýší tak jeho citlivost. Vakuové pumpy jsou většinou univerzální a můžete je díky nástavcům použít na celou vaginu nebo jen na klitoris či na bradavky.

Pomůcky pro muže

Masturbátory: Masturbátor je pomůcka, která většinou nahrazuje partnerku, když není poblíž. Nabídka masturbátorů pro muže je opravdu široká. Vybírat můžete podle toho, zda má masturbátor vibrace, z jakého je materiálu, dále podle velikosti, značky nebo univerzálnosti použití.

Umělé vaginy: Umělé vaginy jsou realistickou náhradou ženy. Materiály, ze kterých jsou vyrobené, jsou velmi podobné lidské kůži a vnitřní struktura je opravdu nadmíru realistická. V nabídce najdete vaginy vibrační i nevibrační. Vaginy jsou efektivní pomůckou pro dlouhodobě single muže i pro všechny pány, kteří by rádi natrénovali delší sexuální výdrž.

Erekční kroužky: Skvělým pomocníkem pro udržení pevné erekce jsou erekční kroužky. Na trhu najdete vibrační i nevibrační. A pak různé další, například i s upevněním za varlata či v kombinaci s anální stimulací a podobně. Vibrační erekční kroužky navíc ocení i partnerky/ři, neb se z nositele stává živý vibrátor a sex je zase jiný.

Vibrátory pro masáž prostaty: Stimulace a masáž prostaty pomocí speciálního vibrátoru je opravdu velmi příjemná a orgasmus muže dostává úplně jiný a nový rozměr. Ať už při masturbaci, nebo pro zpestření erotických hrátek v páru. Současně jde také o zdravotní pomoc v případě problémů s prostatou či předcházení problémů.

Návleky na penis: Díky návleku na penis svůj penis zvětšíte a můžete ho i prodloužit a podpořit erekci. Partner/ka ocení případné stimulační výstupky na povrchu návleku.

Vakuové pumpy: Větší penis, pevnější a delší erekce. To jsou důvody, proč mít doma vakuovou pumpu. Dávno se nekupuje pouze na doporučení lékaře, nebo když je problém s erekcí. S vakuovými pumpami zažijete spousty zábavy a oceníte ji vy i váš partner/ka.

Párový vibrátorZdroj: sexshop.cz

Pomůcky pro pár

Párové vibrátory: Synchronizované orgasmy? S párovými vibrátory

Připínací penisy: Připínací penis, alias strap-on, už dávno není jen doménou homosexuálních párů. Uplatnění připínacího penisu najdete při vaginálním, análním i orálním sexu. Nemusíte si hned představit ženu, jak uspokojuje svého muže zezadu. Muž si může připínací penis připnout také a ženu tak uspokojit dvojitou penetrací.

BDSM pomůcky: BDSM je zkratka anglických slov pro spoutání, disciplínu, dominanci, submisi a sadomasochismu. BDSM hrátky mají spoustu podob a podrobně se na ně podíváme v jednom z našich dalších dílů tohoto seriálu. Ačkoli BDSM téma by vydalo na samostatný seriál.

Anální pomůcky: Ano, anální pomůcky mohly být i mezi vibrátory (avšak pozor, anální vibrátory mají vždy bezpečnou koncovku!) a stejně tak by mohly být v kategorii pro ženy i pro muže.

Lubrikační gely: Klasika, která nesmí chybět v žádném šuplíčku. Řeší nejen vaginální suchost, ale jsou i gely s různými složkami, které umí pokaždé něco jiného. Gel využijete nejen při sexu klasickém, ale i při masturbaci. Některé gely mají dokonce příchuť a úžasnou vůni nebo stimulační, či naopak tlumící účinky.

Masážní oleje: To je taková jistota, na kterou narazíte při nakupování v sexshopu. Olejová masáž může být velmi romantická, ale také ohromně vášnivá a erotická. Tak či tak, věřte, že s nimi můžete zažít velmi vzrušující a voňavý večer.

