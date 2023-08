Dovolená se změnila v tragédii: Šulcová a Vízner rodinné drama roky tajili

Zdroj: Profimedia

Strašlivé tajemství roky tajil bývalý manžel Jany Šulcové, Oldřich Vízner. Před třiceti lety mu uhořel bratr přímo před očima. Herec trauma řešil nevěrami a dlouho se z tragédie nemohl vzpamatovat.

Oldřich Vízner před mnoha lety prožil trauma, které má dodnes v živé paměti. Jeho bratr Vladimír tragicky zahynul ve svých 43 letech a herec smrt svého příbuzného viděl na vlastní oči.

Vše se odehrálo v roce 1983 na Elbě. Vízner byl tehdy na dovolené s manželkou Janou Šulcovou, se svým bratrem Vladimírem a jeho partnerkou Johanou.

Celá parta se těšila na báječné dny plné klidu a slunce a u moře si rozložili stany. Na jednom přenosném vařiči začali připravovat jídlo a na druhém chtěl hercův bratr Vladimír uvařit kávu. To se mu ale bohužel stalo osudným. Během manipulace s plynovou bombičkou došlo ke vznícení samotného vařiče a následně se oheň velice rychle přenesl na stan a na Vladimíra. Jelikož byl Víznerův bratr v šoku, nedokázal včasně zareagovat a až po dlouhých vteřinách v plamenech doběhl z posledních sil na pláž, kde spadl do vody. Celé hrůzné scénce přihlížela jeho partnerka Johana a Vízner se Šulcovou, kteří ke zraněnému ihned běželi a nahmatali mu tep. Italští záchranáři poté Vladimíra letecky přepravili do nemocnice v Pise. Přes veškeré úsilí lékařů ale po šestnácti dnech na důsledky zranění podlehl.

Nevěry a hořký rozvod kvůli Steimarové

Hrůzná podívaná zanechala následky nejen na Oldřichu Víznerovi, ale i na Janě Šulcové, které o události ani po letech nechtěla hovořit. "Nechci se k tomu už nikdy vracet…" řekla stroze herečka Blesku.

Herec byl ze smrti bratra zlomený, měl psychické problémy a nemohl se s odchodem Vladimíra vyrovnat. Tehdy začal hledat útěchu v náručí žen a jeho trpělivá manželka mu zálety omlouvala právě prožitým traumatem a psychickými problémy. Po dvaceti letech manželství ale jeho nevěry nesla velmi těžce a když se omylem během jízdy metrem doslechla od dvou cizích žen, že má její muž poměr s kolegyní z branže, Evelynou Steimarovou, došla jí trpělivost a přišel rozvod.

Hvězdu filmu S tebou mě baví svět pak čekalo temné období, jelikož propadla ze žalu závislosti na alkoholu a lécích, což ji málem stálo život. Na sklonku svých dní se ale bývalí manželé usmířili a Vízner za Šulcovou dokonce v doprovodu dcer pravidelně jezdil na návštěvy.