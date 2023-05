Zamilovaná momentka říká vše: Písařovicová zbožňuje Ondřeje i Tiffany Richbitch

Zdroj: Profimedia

Ondřej Brzobohatý poslední dny plní všechny titulní stránky bulvárních deníků kvůli uniklým pikantním informacím z jeho soukromí. Hudebník v těchto dnech nalézá útěchu hlavně v náruči své milované partnerky Daniely Písařovicové. Moderátorka mu vyjádřila podporu podporu i na sociální síti, kde sdílela s fanoušky zamilovanou momentku.

Ondřej Brzobohatý byl od svého rozchodu s Taťánou Kuchařovou na své soukromí velice opatrný. Hudebník s fanoušky sdílel spíše pracovní věci a to horší pro něj musí být dění posledních dní, kdy se na něj upíná pozornost doslova celého národa.

Deník Blesk z dosud neznámých zdrojů získal kopii žaloby, kterou bývalá modelka sepsala kvůli rozvedení jejich církevního svazku. V dokumentu se mimo jiné píše o tom, že se Brzobohatý rád převléká za ženu, které říká Tiffany Richbitch, nebo že v tomto přestrojení požadoval po své manželce sex.

Ačkoliv umělec obvinil ze zaslání dokumentů svou bývalou manželku, ona sama to popírá. "Ještě jednou a naposledy důrazně odmítám, že bych bulváru poskytla natolik citlivou věc, jako je žaloba na anulaci církevního sňatku. Nejenže to považuji za morálně pokleslé, ale ani pro to nemám sebemenší důvod. Mým jediným cílem bylo a i nadále je anulovat náš církevní sňatek. Soud teprve proběhne a je neveřejný. Zveřejnění žaloby je porušením církevních předpisů, kterým strana oslabuje svou pozici v rámci řízení. Zveřejňovat jakékoli detaily je tedy proti smyslu tohoto řízení a jen bych tím mohla ohrozit cíl, který sleduji. Žalobu jsem podala před více než půl rokem a není jediný důvod, proč bych ji měla zveřejnit právě teď, když věc nebyla dosud projednána," sepsala Kuchařová dlouhé prohlášení na sociální síti, v němž navíc naznačila, že nejspíš materiály poskytl bulváru její exmanžel s cílem ji poškodit. Celá vyhrocená situace navíc dopadá nejen na hlavní aktéry, ale také na partnerku Brzobohatého, Danielu Písařovicovou.

Showbyznys stojí za Ondřejem, Daniela vyslala srdce

Ihned po zveřejnění skandálu se začali Ondřeje Brzbohatého zastávat kolegové z branže. Podporu mu vyjádřila slavná jména jako Jakub Prachař, Matěj Ruppert, Simona Krainová, Dara Rolins, Adéla Gondíková a desítky dalších.

K nim se později přidala také Daniela Písařovicová, která doposud taktně mlčela. Nakonec ale svému příteli poslala zamilovaný vzkaz v podobě společného snímku od moře, kam připsala pouze srdíčko a dala tím jasně najevo, že žádná kauza nemůže jejich vztah ohrozit.

Podobnou momentku nedávno sdílel i Brzobohatý, který po delší době udělal výjimku a ukázal něco ze svého soukromí. "Porušuji zásadu sdílet svůj osobní život na Instagramu. A to z čiré radosti z životního štěstí, které přeju úplně všem. Milujte se. Stojí to sakra za to," vyznal se dva týdny zpět ze svých citů ke krásné Písařovicové.

Písařovicová kauzu kolem Brzobohatého nijak neokomentovala, jasně ale dala najevo, že za hudebníkem stojí