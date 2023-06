Detaily zásnub Brzobohatého a Písařovicové: Štěstí přeju úplně všem, říká

Zdroj: Profimedia

Do třetice všeho dobrého. Tímto pravidlem se nejspíš řídí Ondřej Brzobohatý, který se zasnoubil se svou aktuální partnerkou Danielou Písařovicovou. Hudebník moderátorku požádal o ruku během romantické dovolené na Maledivách.

Ondřej Brzobohatý má za sebou náročnou mediální válku se svou bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou. Ačkoliv hudebníkovi nevyšlo již druhé manželství a rozvod s Miss World rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem, rozhodl se zkusit znovu štěstí se svou aktuální partnerkou Danielou Písařovicovou.

Dvojice začátkem května odjela na romantickou dovolenou, kde Brzobohatý poklekl a sympatickou moderátorku požádal o ruku. "Ano, je to pravda. Zasnoubili se na Maledivách," potvrdil informaci Blesku zdroj z jejich blízkého okolí.

Ondřej tehdy z výletu sdílel zamilovanou fotografii, ke které připsal: "Porušuji zásadu sdílet svůj osobní život na IG. A to z čiré radosti z životního štěstí, které přeju úplně všem. Milujte se! Stojí to sakra za to," vyjádřil své city u momentky z Malediv.

Dva rozvody

Zatímco Daniela Písařovicová se bude vdávat poprvé, Ondřej Brzobohatý už má za sebou dva neúspěšné sňatky. Čtyři a půl roku byla jeho manželkou produkční a bývalá PR manažerka televize Nova Johana Indráková, nyní Arletová. Rozvod oznámili v březnu 2013.

Druhou ženou hudebníka pak byla Miss World 2006 Taťána Kuchařová, s níž začal chodit v roce 2013. O tři roky později se konala velkolepá svatba ve Strahovském klášteře. Na pohled idylický vztah se rozpadl loni, údajně kvůli nevěře ze strany Brzobohatého.

Manželé se nerozešli zrovna v dobrém. Vrcholem vyhrocených emocí bylo zveřejnění kopie církevní žaloby, kde Kuchařová obvinila Brzobohatého například z neplodnosti či homosexuality a díky tomu vyšlo na povrch tajemství, že se hudebník rád převléká za ženu.

Brzobohatý aktuálně podává na svou exmanželku žalobu za pomluvu a stejně tak Kuchařová předala záležitost svým právním zástupcům.

Hrdličky se zasnoubily na Maledivách