Brzobohatý o kamarádce Kuchařové, co práská: Přišel s vážným obviněním

Poté, co bulvárem prolétla kauza ohledně zveřejnění znění církevní žaloby týkající se rozvodu Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého, se většina celebrit postavila na stranu hudebníka a Miss World odsoudila. Mezi kritiky sexy blondýnky byla mimo jiné i Rola Brzobohatá, která se zastala svého bratra a obvinila svou bývalou švagrovou například z toho, že se sebrala a odešla ze společné domácnosti poté, co zjistila, že má Ondřej covid. Toto prohlášení ale zvedlo ze židle kamarádku Kuchařové, která přišla s překvapivým svědectvím.

Ondřej Brzobohatý před pár dny zveřejnil prohlášení na svém Instagramu, ve kterém nařkl svou exmanželku ze zveřejnění detailů z církevní žaloby. Hudebníka se ihned začali zastávat kolegové z branže a mezi nimi byla i jeho sestra Rola Brzobohatá.

"Ondrejko, znám tě celý život a jsem pyšná na to, jak skvělého bráchu mám. Neznám velkorysejšího člověka než jsi ty. S jakou láskou, úctou a respektem se chováš nejen ke svým ženám, ale i ke svému okolí. Váš vztah s Taťánou jsem považovala za jeden z nejkrásnějších, než jsem pochopila, že když někdo miluje jen sebe, tak pak na toho druhého už moc místa nezbývá. Byla jsem svědkem několik nepříjemných situací, kdy se z Miss Dobrotivé stala šestihlavá saň a ty jsi pořád jen mlčel a bránil si ji. Máš můj obdiv, já bych to nevydržela. Vždy si byl gentleman, zachoval dekorum tobě vlastní a nikdy si neměl potřebu ji nijak očerňovat, i když by si to zasloužila. Pokud jsi tak strašný člověk jak tě popisuje, jsem v šoku, jak to mohla tak dlouho vydržet. Ba dokonce se nechtěla ani rozvést, jak moc to s tebou bylo strašné. Je mi jí líto, jak hluboce dokázala klesnout, ale jak víme, za titulek v novinách, jsou někteří lidé schopni udělat cokoliv. Dokonce i ublížit někomu, koho kdysi tak moc milovali. Jsem ráda, že si tentokrát nemlčel a ozval ses, bylo na čase. Doufám, že ti stihla poděkovat za tu knížku, kterou si za ni celou napsal a její proslovy do OSN," nebrala si sestra hudebníka s Kuchařovou servítky.

Brzobohatá navíc osočila modelku, že se od jejího bratra odstěhovala, když měl covid, místo aby se jako milující manželka o něj postarala. Podle známé Kuchařové by ale Rola měla pomlčet, jelikož si od Taťány v minulosti půjčovala nemalé finanční částky.

Ondřej byl v době covidu bez peněz

"Ondřej byl během covidu bez peněz. A kdyby neměla Taťána našetřeno, tak by to bez ní nedal. A Rola si k ní chodila také půjčovat peníze, ta byla úplně v háji…" sdělila Blesku slečna Nikol, kamarádka Taťány Kuchařové.

"Při vyprávění toho, co s Ondřejem zažila, se klepala a měla problém se uklidnit. Vždy říkala, že by to nepřála nikomu zažít. Měla potřebu se z toho vypovídat," dodala.

"Na tohle už asi Rola zapomněla, že jí švagrová hodně pomáhala, když byla na dně!" podotka ještě. Reakce Brzobohatého na sebe nenechala dlouho čekat. "Vidím, že dno se prohlubuje! To je jen jedna z dalších Taťániných pomluv, která se dostala na světlo jako že prostřednictvím fiktivní kamarádky. Mimochodem, její klasická finta, kterou na mě zkoušela i u rozvodu. Podívej, co mi někdo napsal a podobně," obvinil Taťánu z další lži. Následně uvedl, že Taťána do toho zatahuje jeho rodinu, a tak ho chce vyprovokovat k ostré reakci. To se jí prý ale nepodaří. Nutno podotknout, že nikdo neví, na které straně je pravda.

