Jaký je její verdikt? Sexuoložka promluvila, Brzobohatého k ní poslala Taťána

Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý naplno rozjeli mediální válku a oba vytahují své trumfy z rukávu. Hudebník nyní přišel se svědectvím své sexuoložky, ke které ho měla vyslat jeho bývalá manželka. Brzobohatý dal své lékařce svolení, aby řekla webu Blesk, jak probíhali jejich tehdejší schůzky.

Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý od zveřejnění znění jejich církevní žaloby plní všechny titulky bulvárních plátků. Hudebník obvinil svou exmanželku, že dokumenty zaslala do Blesku právě ona, modelka ale zase naopak tvrdí, že v úniku citlivých informací nemá prsty a naznačuje, že vše mohl být plán Brzobohatého, aby ji poškodil.

Nyní se do kauzy vložila i sexuoložka Hana Fifková, kterou měl muzikant na přání své ženy navštěvovat. Lékařka například vyvrátila, že by Brzobohatý trpěl nějakou sexuální úchylkou či deviací. "Byl jsem k ní Taťánou vyslán… Šel jsem tam, protože jsem jí chtěl dokázat, že má záliba v převlékání nemá nic společného s mou orientací, jak se Taťána bála. Zároveň si chtěla potvrdit, že to není dědičné," postěžoval si hudebník zmíněnému webu.

Nejen proto se Ondřej rozhodl požádat Fifkovou, aby jeho údajné deviace vyvrátila a vysvětlila, zda má jeho záliba v převlékání do ženských šatů nějaký vliv na jeho orientaci. "Tak tolik snad mohu říci, že u Ondřeje rozhodně o žádnou sexuální úchylku nejde," sdělila Fifková s tím, že skutečně Brzobohatý vyhledal její služby na základě přání Taťány Kuchařové.

Ondřeje za lékařkou prý poslala Taťána

"Pokud si vzpomínám, tak za mnou Ondřeje poslala jeho žena," zavzpomínala sexuoložka Hana Fifková v rozhovoru pro Blesk, jak se k ní Ondřej Brzobohatý dostal jako pacient.

"Drag show je forma zábavy, kterou provozují umělci vydávající se za ženy nebo za muže, obvykle v baru nebo nočním klubu. Představení se mohou pohybovat od burleskních představení v nočních klubech pro dospělé až po akce pro všechny věkové kategorie se zpěvy a příběhy. Účinkující často oblékají komplikované kostýmy a make-up a někdy se oblékají tak, aby napodobovali různé slavné zpěváky nebo osobnosti opačného pohlavím," vysvětlila sexuoložka a dodala, že představitel této show rozhodně nemusí být homosexuální.

Brzobohatý musel po zveřejnění církevní žaloby mimo jiné vyvracet i svou údajnou neplodnost. "Žili jsme spolu od roku 2013, já chtěl celou dobu našeho soužití děti. Taťána přestala brát antikoncepci až na jaře 2021, kdy už jsme procházeli několikerou resuscitací našeho vztahu a do rozvodových papírů scházely tři měsíce," svěřil se hudebník v intimní zpovědi. "Ondra neplodný není, takže o dítěti mluvit můžeme a mluvíme," zastala se ho i jeho aktuální partnerka Daniela Písařovicová, která o jeho netradičním koníčku věděla od začátku jejich vztahu.

Brzobohatý vysvětluje, že jeho nezvyklá záliba nijak nesouvisí se sexuální orientací