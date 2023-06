Brzobohatý žaluje Kuchařovou: Zlom pro Ondřeje, koho už nemá na své straně?

Zdroj: Profimedia

Ondřej Brzobohatý se rozhodl podat trestní oznámení na svou bývalou manželku Taťánu Kuchařovou. Hudebník opět vše rozmázl na Instagramu. Ačkoliv donedávna většina lidí byla na jeho straně, mince se pomalu začíná otáčet

Ondřej Brzobohatý opakovaně prohlašoval, že už se ke kauze týkající se církevního rozvodu s Taťánou Kuchařovou nebude nijak vyjadřovat. Své předsevzetí ale dlouho nevydržel a kromě několika rozhovorů pro Blesk sepsal hudebník na svůj Instagram další útočný status proti své bývalé ženě.

"Je toho na můj žaludek vážně příliš. Už se v rámci kauzy Kuchařová vs. Brzobohatý útočí i na mou rodinu a celá záležitost tím klesá pod tu nejnižší úroveň veřejného praní špinavého prádla. Rád bych tedy svým následujícím prohlášením ukončil vše jednou provždy. Mou podmínkou pro zveřejnění rozhovoru, při kterém jsem byl s obsahem církevní žaloby konfrontován bylo, abych se i přes logickou dedukci - kdo stál za podstrčením veškerých materiálů Blesku - s naprostou jistotou utvrdil v důkazech, které by vedly přímo k Taťáně. To se stalo! Viděl jsem na vlastní oči vše, co jsem vidět musel, abych si byl jistý, že mé obvinění Taťány z tohoto činu může a hlavně by mělo spatřit světlo světa. Daň za to byly nepříjemné intimní otázky týkající se lživých a skandalizujících obvinění v žalobě, na které jsem otevřeně odpovídal. Nikdy bych nenechal rozhovor s ukázáním na viníka zveřejnit na základě domněnky, nebo pokud bych si nebyl stoprocentně jistý, že právě Taťána Kuchařová je tím, kdo žalobu úmyslně zveřejnil. A ano, poskytnutí takového dokumentu médiím se rovnou počítá jako samotné zveřejnění, kterému jsem se já zkrátka už musel bránit," zdůraznil Brzobohatý, že si je jistý, že dokumenty poskytla Blesku Kuchařová. Podle muzikanta je Miss World lhářka, a proto se rozhodl bránit jejím pomluvám u soudu, kam podal trestní oznámení.

Kuchařová lže, tvrdí Brzobohatý

"I přesto, že pravda vyšla najevo, Taťána ji dál bezostyšně popírá ve svých lživých prohlášeních psané evidentně advokátní rukou, ve kterých se snaží vinu hodit na mě a od podstaty věci odvést pozornost. Respektuji, že Blesk ctí ono novinářské pravidlo, když musí za každou cenu krýt zdroj, ale já nemusím ctít mlčenlivost několika svědků, kteří byli do celé kauzy Taťánou namočeni. Proto na Taťánu Kuchařovou podávám k civilnímu soudu žalobu za pomluvu, aby se pravda definitivně i u soudu potvrdila a zastavila se tak centrifuga spekulací," dodal Ondřej Brzobohatý ve svém vyjádření.

I když donedávna stála většina celebrit i fanoušků na jeho straně, po tomto kroku vystřídaly pochlebné komentáře za kritiku. "To znamená, že až do projednání soudem platí presumpce neviny, je to tak? Směrem k vám oběma. Myslím, že kyberšikany na základě domněnek jste si užili oba dva. I vaše rodiny. A kdo jsme my, abychom házeli kamenem? Myslím, že důstojné by bylo, abyste oba ta prohlášení smazali a počkali na soud, pokud už se nedomluvíte jinak," vzkazují sledující rozhádáným exmanželům.

"No útočí na rodinu, myslíte, jak nějaká kamarádka prohlásila, že vás a sestru Taťána dotovala? Ale že váš kamarád vypisoval osobní věci, jakožto házení vidličkou, opilá apod., to je předpokládám v pořádku, taková pěkná šikana se tu rozjela. Celou dobu se tu vede válka maximálně na Taťánu. Od vašich kamarádů, jaká je po vašem rozchodu nicka… a že podáváte žalobu! A co je nám do toho? Proč to sem opět cpete vy? Já nevím, ale já vidím útoky jen od vás. Až proběhne soud, ať si každý udělá obrázek sám. Od vás je to ubohost. Sice je vám to strašně líto, ale neodpustite si tady nám vypsat vaší soukromou věc," nenechali fanoušci na Brzobohatém nit suchou.

Kuchařová začíná mít u veřejnosti nad svým exmaželem navrch, a to hlavně díky mlčení