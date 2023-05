Ondřej Malý je plný lásky: Tisknul se k partnerce a dováděl se synem

Zdroj: Profimedia

Zatímco Pavla Tomicová se stále ještě vzpamatovává z velké zrady, její manžel Ondřej Malý si naplno užívá života po boku nové ženy, se kterou dokonce zplodil roztomilého syna. Nedávno se šťastná rodinka ukázala společně na veřejnosti a bylo jasné, že štěstí a láska v jejich vztahu rozhodně nechybí.

Ondřej Malý, který na konci roku 2021 odešel od své dlouholeté manželky Pavly Tomicové, by nyní nemohl být šťastnější. V září loňského roku se totiž se svou o několik desítek let mladší partnerkou Kristýnou Kociánovou dočkali syna Tomáška, který jim dělá samou radost. Sedmapadesátiletý herec vedle něj skáče jako hravý otec a rád si s ním hraje. Alespoň to je patrné z fotografií, které se podařilo zachytit fotoreportérům Blesku.

Rodinná procházka

Malý s partnerkou a synem vyrazili do pražských Riegrových sadů, aby si užili sluníčka a čerstvého vzduchu. „Ondra laškoval s Kristýnou, občas ji objal nebo chytil za ruku. Tři roky před šedesátkou se choval jako každý zamilovaný mladík,” uvedl člověk, který šťastnou rodinu v parku zpozoroval.

Mezitím, co si Malý užívá své nové rodiny, ale jeho manželce Pavle Tomicové do smíchu moc není. Přestože se nějakou dobu zdálo, že se jí podařilo vnitřně manželův odchod zpracovat, po několika měsících se ukázal opak.

Bolestivé shledání

Pavla Tomicová se s útěkem manžela za milenkou horko těžko srovnávala. Poté, co ji o Vánocích 2021 opustil, si dokonce na čas vzala dovolenou a vzdala se pracovních povinností. Následně se do práce vrátila a vypadalo to, že se jí daří najít opět nějaký důvod k radosti. Rány ale zcela zaceleny nebyly.

„Někdy kolem Českého lva, který byl čtvrtého března, se Pavla měla s Ondřejem někde potkat. A i když si myslela, že to nejhorší má za sebou, druhý den po odehrání představení prostě zničehonic přestala fungovat. Ta bolest je tam pořád,” uvedl před časem zdroj z hereččina okolí pro eXtra.cz. Herečka tak před sebou má evidentně ještě poměrně dost hojení.