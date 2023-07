Vášnivé začátky s Koktou: Byl ženatý a přestal se mnou mluvit, říká Ornella

Zdroj: Profimedia

Influencerka Ornella Koktová by v současné době snad ani nemohla být šťastnější. Má po svém boku milujícího manžela, tři krásné děti a daří se jí i po pracovní stránce. Byly ale časy, kdy ji lidé vnímali jako zlatokopku, která odloudila podstatně staršího podnikatele od rodiny. Nejen o divokém období promluvila Ornella pro Kafe.cz.

Ornella Koktová (rozená Štiková) dlouhá léta bojovala s nejrůznějšími nálepkami. Když před více jak 11 lety vyšlo na povrch, že je milenkou podnikatele Josefa Kokty, se kterým dokonce čekala v té době dítě, její svět se otočil o 180 stupňů. I Kokta, který byl tehdy ženatý s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, byl ve svízelné situaci a nevěděl, jak si s ní poradit. Už tak dost vyhrocené období ještě umocňovaly nenávistné reakce široké veřejnosti, která si hlavně na tehdy devatenáctileté Ornelle pořádně smlsla.

Internetoví hrdinové

„Bylo to nesmírně náročné. Já jsem do toho všeho ještě maturovala, Pepa byl ženatý, najednou se mnou přestal mluvit. Řešila jsem různá dramata. Ani doma to nebylo fajn. Byla jsem v opravdu šíleně vyhrocené situaci a vůbec jsem nevěděla, jak můj život půjde dál. Ale přiznám se, že jsem toho měla tolik, že jsem ani neměla kapacitu na to přemýšlet, co si o mě myslí široká veřejnost,” prozradila pro Kafe.cz Ornella, která čelila urážkám a nenávistným komentářům dlouhá léta. Jak ale dodala, to období ji velmi zocelilo. A z negativních reakcí si nikdy nic nedělala. „Hlavně když někdo něco mele, tak vám řeknu, že mě za celé ty roky nikdo neřekl nic do očí,” vysvětila influencerka.

Obrovská změna

Jak Ornella přiznala, v očích veřejnosti byla ještě donedávna za hloupou blondýnku, a přestože v době, kdy se dala s Josefem Koktou dohromady, už podnikatel žádné miliardy na účtu neměl, také za zlatokopku. Vše se ale změnilo jejich účastí v pořadu Výměna manželek. „Lidi konečně viděli, že jsme normální. Řekla bych, že i fajn. Přišli na to, že si na nic nehrajeme. Když jsme teď byli na festivalu ve Varech, tak jsme šli třeba po kolonádě a zastavovaly nás davy lidí. A lidi říkali, že si mysleli, že jsem úplně jiná, že jsem blbá, mrcha a zlatokopka, a že po té Výměně na nás úplně přehodnotili názor. To bylo fakt největším přínosem té Výměny,” řekla Ornella a dodala, že s druhou rodinou z pořadu zůstali i po natáčení nadále v kontaktu, a dokonce se často navštěvují.

O tom, že Ornella není žádnou zlatokopkou, svědčí i to, nakolik se finančně stará o svou rodinu. Je majitelkou dvou úspěšných firem, které spravuje společně se svým mužem. A pracuje takřka do vyčerpání. Chce totiž, aby její děti nestrádaly a mohla jim s manželem dopřát vše, co budou chtít a potřebovat. „Třeba Quentin miluje techniku a jde mu angličtina. A když to dítě chcete ve vzdělávání podpořit, aby bylo lepší a pomohlo mu to do budoucna, tak to prostě stojí spoustu peněz. A já jsem taková, že nejsem pecivál. Chci těm dětem prostě pomoci,” prozradila na závěr Ornella.