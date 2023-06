Idylická dovolená narušena: Patricie Pagáčová se zhádala s manželem

Zdroj: Profimedia

Herečka Patricie Pagáčová ráda na sociálních sítích sdílí nejrůznější střípky ze svého života. Když tedy nyní vyrazila s manželem a dcerou na dovolenou do Turecka, nemohla se o ty nejdůležitější momenty nepodělit. Na první pohled ale sluncem zalitá dovolená zas tak úplně idylická nebyla.

Patricie Pagáčová se rozhodla ještě před začátkem léta odjet s celou svou rodinou k moři do Turecka a své fanoušky na sociální síti zahlcuje krásnými fotkami, na nichž ukazuje, jak si dovolenou užívá. Během toho sdílela i jeden snímek, na kterém je zachycena se svým manželem Tiborem během romantické procházky. Pak ale herečka přiznala, že měla procházka k romantice hodně daleko.

Úplně jiný příběh

Patricie Pagáčová prozradila, co pořízení snímku předcházelo. A chtěla tak poukázat na to, že ne všechno je vždycky takové, jak se na první pohled zdá. „Nenechte se zmást idylkama na Instáči! Často se za fotkama skrývá úplně jiný příběh, než bychom možná sami chtěli. Tady se třeba romanticky neprocházíme po Bodrumu, ale usmiřujeme se po hádce kvůli úplný hovadině,” napsala k na první pohled láskou zalitému snímku s manželem. „Na druhou stranu, zaplaťpánbůh, že se hádáme jen kvůli hovadinám,” pokračovala ještě.

Jen krásné fotky

„Každý chce mít na Instagramu hezké fotky a tvářit se, jak je všechno dokonalý, ale nikde není nic dokonalý. Nezapomínejte na to a soustřeďte se na vlastní štěstí. Vyprdněte se na to, jak skvěle vypadá něčí život na Instáči, ona to fakt dost často nemusí být pravda,” dodala herečka, která se snaží vždy ukazovat realitu, za což ostatně mezi svými příznivci sklízí ovace.

„A to je to, proč vás, Páťo, sleduju a občas reaguju na vaše fotky a stories. Jste prostě pořádná baba, jste skvělá, hubatá, legrační a upřímná,” napsala pod příspěvek jedna z fanynek herečky. „Naopak! Tohle je právě ta dokonalost,” přidala se i herečka a zpěvačka Eva Burešová.