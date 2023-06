Vignerová mu to všechno vrátí! Kolečka čekají perné chvíle, tvrdí vědma

Zdroj: Profimedia

Přestože jsou Aneta Vignerová a Petr Kolečko opět spolu a momentálně vypadají jako ta nejzamilovanější dvojice v Česku, na růžích tak docela ustláno mít nebudou. Pro Šíp promluvila vědma Graciela, která z karet vyčetla, že se dvojice ještě dostane do pořádných problémů. Hlavně pak Kolečko.

Bouřlivé měsíce, kdy se Petr Kolečko neustále rozhodoval, jestli má dát přednost herečce Denise Nesvačilové, nebo modelce Anetě Vignerové, jsou naštěstí dávno pryč a Vignerová si naplno užívá, že má svou lásku zase u sebe. Na sociálních sítích často sdílí společné snímky a oba vypadají až neuvěřitelně zamilovaně. Jenže podle vědmy Graciely, která promluvila pro Šíp, není všechno takové, jak se na první pohled zdá.

Velká nedůvěra

Jak se Graciela dověděla v kartách, modelka má ke svému manželovi dost velkou nedůvěru. A není se čemu divit. Přece jen ji dostal do několika nepříjemných situací. „Ona se z toho ještě pořádně nevzpamatovala, ale je vidět, že je to chytrá a inteligentní dáma, která chce, aby ta rodina zkrátka fungovala a byla pevná. Chce, aby měl malý Jiřík tátu. Ona mu svým způsobem odpustila, ale nedůvěřuje mu,” prozradila kartářka.

Pomsta za nevěru

Přestože podle vědmy Graciely nehrozí, že by měl Kolečko svou manželku znovu opustit kvůli jiné, vztah si i tak projde jistou turbulencí. Tentokrát ale ze strany Vignerové, která prý bude chtít režisérovi vrátit to, nakolik jí ublížil. „Ona mu odpustila, rozhodla se, že bude s ním, ale přijde den, kdy mu to všechno vrátí,” řekla s tím, že dvojici čeká ne tak úplně sluncem zalité období.

Zároveň ale dodala, že i když Vignerová cítí nejrůznější pochybnosti a Kolečkovi nevěří, bude dělat vše pro to, aby jejich manželství fungovalo na sto procent. A to hlavně kvůli malému Jiříkovi, kterého společné vychovávají. „Poslední, co ona chce, je to, aby se jejich životní cesty zase zkřížily. Ten malý chlapeček tam hraje velkou roli,” uvedla Graciela na závěr.