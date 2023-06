Trable v ráji: Kolečko drsně seřval Vignerovou, Nesvačilová se už jen usmívá

Zdroj: Profimedia

Petr Kolečko je od půlky dubna ženatý s Anetou Vignerovou, jak to ale vypadá, manželství už prochází první krizí. Dvojice na narozeninové párty rádia Blaník ztropila obří scénu, u které musela dokonce zasahovat policie. Olej do ohně pak přilila ještě bývalá milenka scenáristy Denisa Nesvačilová, která po delší době poskytla o jejich románku otevřený rozhovor.

Aneta Vignerová si lásku Petra Kolečka musela vybojovat proti své sokyni Denise Nesvačilové. Přelétavý scenárista se dlouhé měsíce nemohl rozhodnout mezi matkou svého dítěte a zrzavou herečkou a nakonec milostné pletky ukončil tajnou svatbou s Vignerovou.

Novomanželé pak obráželi společenské akce a tvářili se, že je jejich vztah zalitý sluncem. Na akci pořádané rádiem Blaník se ale hrdličky pohádaly a jejich roztržka si měla vyžádat dokonce zásah policie. O incidentu na večírku jako první informoval web Sedmička.

Kolečko se podle přítomných svědků rozzuřil doběla a měl začít na svou manželku křičet. Údajně působil opile, choval se arogantně vůči svému okolí a na Vignerovou řval, že "on je autorita a ona ho musí poslouchat". Následně měl slovně napadat také organizátory akce a požadoval po nich, aby mu sehnali odvoz do Prahy.

Situace byla natolik vyhrocená, že po zasáhnu pořadatelů musela být přivolána policie. Vignerová se ale nechala slyšet, že nešlo o nic zásadního a řvaní Kolečka považuje za zcela normální. "Že jsme udělali v backstagi haló, to je nějaká obrovská kauza? To byl náš normálně volnej den, a to si můžeme přece dělat, co chceme. To, že na mě Petr řval, dobrý, tak jsme se tam pohádali, ale to přece neznamená nic," nechala se slyšet modelka s tím, že to byli naopak vyhazovači, kdo situaci zbytečně vyhrotili. "Nenapsal to nikdo, protože to každej chápal, že jsme byli na večírku a ti vyhazovači se chovali jako koko*i," nebrala si Vignerová servítky.

On nebyl zadaný, ale rozešlý

Zatímco Aneta Vignerová zažívá první krizi v manželství s Petrem Kolečkem, Denisa Nesvačilová je s odstupem času ráda, že se nevěrníka včas zbavila. "Věci co nejrychleji přijmout a nepatlat se v nich. Říct si, že se to stalo asi z nějakého důvodu. Na to já hodně věřím. A hrozně se mi ulevilo ve chvíli, kdy jsem celkem rychle pochopila – myslím celkem rychle na to, že to mohlo trvat taky třeba léta – že se to nestalo mně, ale stalo se to pro mě," svěřila se herečka Blesku.

Nesvačilová dále vyloučila, že by Kolečko byl ve vztahu s Vignerovou v době, kdy jejich románek začal. "On nebyl zadaný, ale rozešlý. A to je právě ono. Já věděla, jak to je, a to mě drželo nad vodou. A říkala jsem si, že když se to nedá některým lidem vymluvit, tak jim to vymlouvat nebudu, ať si myslí, co chtějí, je to koneckonců jejich boj. Láska není hřích a skalpovat někoho za to, že se prostě zamiloval do někoho, kdo lže, za tohle by neměl být člověk lynčován," tvrdí sexy zrzka.

"V každé pohádce je černokněžník a pak princ," dodala Denisa s úsměvem. Nesvačilová se po kopačkách od Kolečka věnuje hlavně práci, což je pro ni ta nejlepší terapie.

Kolečko řval na Vignerovou na veřejné akci a nevadili mu ani přítomní hosté