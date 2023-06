Vojta Dyk jako pudl s erotickou pomůckou? Kolečko šokoval svým scénářem!

Zdroj: Profimedia

Spokojená rodinka Kolečkových se vydala na festival oslavující čtyřnohé mazlíčky. I když zatím žádného pejska nemají, ke zvířatům mají velmi blízko. Petr Kolečko je dokonce zapojuje do svých scénářů.

Devětatřicetiletý scenárista napsal za svůj život už nespočet divadelních nebo filmových předloh. Známý je především svou kontroverzností. Do podvědomí diváků vešel hlavně kvůli seriálu Most! nebo filmu Přes prsty.

Humor na rozdávání

Na akci pro milovníky pejsků dorazila Aneta a Petr i s jejich synem Jiříkem. S radostí rozdávaly úsměvy na všechny strany. „Davy psů jsou v pohodě, mě pejskové bavěj. Já mám psy rád. Je určitě dobrý jim pomoct a podepsat petici za to, aby nebyli celý den na řetězu.“ Petr dokonce prozradil i jakou rasu čtyřnohého mazlíčka má nejraději. „My bysme určitě chtěli sibiřského pudla, kdybychom si nějakýho vybírali. To je oblíbená rasa.“ O jménu má zase jasno Vignerová, která by pejskovi říkala podle oblíbeného superhrdiny jejich syna Jiříka. „Ten pes se bude jmenovat Spiderman. Bude se starat o celý náš barák,“ doplnila Aneta.

Vojta Dyk jako pudl

Právě k pudlům má Kolečko velmi specifický vztah. „Já jsem měl kdysi pudla v jedné divadelní hře. Hrál ho Vojta Dyk, měl takové velké růžové dildo, ze kterého cákal omlazovací elixír lásky. To jsem si teď tady právě všiml, že ti pudlové už nemají ty dilda, jako dřív mívali. Bylo to naše absolventský představení. Pak se to hrálo v divadle v Liberci. Mělo to čtení i v Americe, takže každej ví, jak má vypadat pudl,“ dodal s humorem sobě vlastním Kolečko.