Vondráček vztah s Vaňkovou propálit nechtěl: Soukromé věci mají zůstat doma!

Zdroj: Profimedia

Petr Vondráček a Šárka Vaňková jsou přátelé už téměř dvacet let, nedávno mezi nimi ale přeskočila jiskra a z kamarádského vztahu vznikla láska. Zpěvačka novinku propálila během soustředění finalistů Anděl mezi zdravotníky ve Studánce na Rychnovsku, kam dorazila právě v doprovodu svého nového přítele. O jejich románku se šuškalo již delší dobu, hrdličky ho ale před světem několik měsíců tajily.

Petr Vondráček se Šárkou Vaňkovou ještě donedávna vystupovali jako dobří přátelé, po několika společných večírcích, kam dorazili bok po boku, se ale rozhodli konečně kápnout božskou. Vyhlášený milovník žen a první stříbrná SuperStar oficiálně tvoří pár.



Vondráček se před pár lety rozešel s matkou své dcery Aničky a posléze měl krátké úlety s různými ženami. Se střídáním milenek je ale konec, jelikož se moderátor zamiloval do své kolegyně Vaňkové a vypadá to, že je to mezi nimi vážné.

Ačkoliv svůj vztah zprvu tajili, na soustředění finalistů Anděl mezi zdravotníky dorazili společně a poprvé přiznali, že je pojí více než kamarádství. Na dotaz Blesku, co je mezi nimi, Vondráček odpověděl: "Přijeli jsme spolu, trávíme hodně času společně, do jaké škatulky to zařadit nevím, ale máme se rádi. Hodně rádi. Nebo tak to pojmenuj?" zeptal se Vaňkové a ta bez váhání vyhrkla milostné vyznání. "No já tě miluju," neskrývala hvězda Superstar své city, čímž svého partnera evidentně zaskočila. "Vždycky jsem byl zastáncem toho, že věci soukromého charakteru mají zůstat doma, ale nicméně ano, jsme spolu partnersky," doplnil lehce zaraženě. Následně ale přece jen dodal pár slov o nové lásce. "Známe se dvacet let, jednou za dva roky jsme se někde potkali a to bylo všechno. Ale pak to najednou zajiskřilo. Kdyby mi předtím někdo řekl, že se budu s Šárkou Vaňkovou nějak sbližovat, tak bych mu řekl, že se zbláznil," culil se umělec.

S Nálepem to vypadalo nadějně

Šárka Vaňková krátce po SuperStar začala randit s muzikálovým zpěvákem Danielem Hůlkou. Jejich vztah byl velice bouřlivý a prošel si hned několika rozchody.

Zpěvačka se pak zamilovala do známého režiséra Filipa Renče. Ten na Šárku pěl samou chválu kudy chodil a dle jeho slov ho právě ona dostala z rozchodu s moderátorkou Kristýnou Kloubkovou. I přestože se Renč s Vaňkovou zasnoubili, ke svatbě nikdy nedošlo. V tichosti se po pár měsících rozešli.

Posledním partnerem Vaňkové byl hudebník Richard Nálep, s nímž prožila dobu pandemie a celkem spolu vydrželi necelé tři roky. Nakonec ani on ale nebyl pro bývalou hvězdu Superstar tím pravým. Necháme se tedy překvapit, zda s Petrem Vondráčkem pětatřicetiletá Vaňková konečně zapustí kořeny a založí rodinu.

Vondráček a Vaňková se znají téměř dvacet let