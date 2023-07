Petra Řehořková se vyjádřila k útokům: Tomáš se s Burdou nestýkal!

Zdroj: Profimedia

Smrt spolumajitele známé a oblíbené kliniky Petra Clinc Tomáše Řehořka zasáhla nejen VIP svět. Tato nečekaná a smutná událost pořádně zamíchala kartami uvnitř rodiny Řehořků. Média celé roky znala manžele Řehořkovi jako úspěšné podnikatelé a spořádanou rodinu až do chvíle, kdy Tomáš zemřel. Obraz úspěšné a šťastné rodiny se snaží po smrti Řehořka rozbít jeho synovec Adam.

Vyjádření Adama Burdy vyvolalo v médiích velké pozdvižení. Majitelku kliniky estetické medicíny, jejíchž služeb využívají mnohé celebrity svým tvrzením naprosto dehonestoval.

Smutná slova vdovy

V posledních dnech se médii šířily drsná obvinění směrem k Petře Řehořkové. „Petra se zprávu o Tomášově smrti nenamáhala předat ani jeho nejbližší rodině, tedy jeho mamince a Tomášově sestře, mé mamince. Místo toho jsme se tuto smutnou zprávu museli dozvědět od lékaře a od Petřiných podřízených,“ prozradil Burda, který tvrdí, že Řehořková má k dispozici i Tomášův dopis na rozloučenou. „Máme s ní nahraný telefonický rozhovor z posledních dnů, kde přímo vyvrací informace, které poskytla. Stejně tak vám to nepochybně potvrdí i další rodinní příslušníci. Pokud nezačne uvádět věci na pravou míru sama, začneme informace vypouštět ven my,“pohrozil jí přes média.

Vdova Petra Řehořková se k celé nešťastné situaci vyjádřila také. „Pana Burdu znám velmi malinko. Za patnáct let jsem ho viděla tak třikrát, naposledy před třemi lety. Ani s Tomášem se nestýkal. Já s nim v kontaktu nejsem, jen to čtu v médiích. Je to smutné, že se někdo chce na tragédii zviditelnit. Tomáš si zaslouží klid a úctu. A to samé já s dětmi,“ prozradila úspěšná podnikatelka redakci Šípu.

Rozvod na stole

V rozsáhlém vyjádření, které Burda zaslal do médií stálo i to, že Petra měla o plánech na sebevraždu vědět. „Nejméně před měsícem se zmínila jedné příbuzné, se kterou měla obchodní vztah, že Tomáš hovořil o sebevraždě. Zjevně s tím ale nic nedělala.“ Mimo to prozradil, že Petra a Tomáš byli v rozvodovém řízení.

Tomáš Řehořek měl podle všeho vážné psychické problémy. Depresím nebyl schopen čelit a tak si sáhl na život. Petra Řehořková svého muže našla oběšeného 30.6.