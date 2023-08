Petra Řehořová se dostala ze dna: Pomoc přišla z nečekané strany

Zdroj: Profimedia

Petra Řehořková nedávno přišla o svého milovaného manžela Tomáše, který neunesl psychické potíže a rozhodl se spáchat sebevraždu. Majitelka omlazující kliniky se po tragédii soustředila hlavně na práci, před pár dny ale prolomila bariéru mlčení a svěřila se, jak se jí podařilo ztrátu životní lásky překonat.

Petra Řehořková o sebevraždě svého manžela Tomáše Řehořka nechtěla z pochopitelných důvodů hovořit. Zakladatelka jedné z nejúspěšnějších estetických klinik u nás se věnovala hlavně pracovním povinnostem.

Petra má za sebou nejtěžší životní období a webu Expres přiznala, že se dokonce svěřila do péče odborníka na lidské duše. O pomoc požádala známou lékařku, se kterou dlouhodobě spolupracuje. "Jsem až zaskočená z toho, kolik lidí mi podalo pomocnou ruku," svěřila se úspěšná podnikatelka.

Řehořková se před nedávnem účastnila Táboru s tiktokery, kde měla přednášku na téma estetická medicína a dle vlastních slov ji překvapilo, jaké měly děti znalosti v péči o pleť.

U dětí se musí včas podchytit sebepoškozování

"Děti se zajímaly o tetování a jak se dá odstranit. Ptaly se také na chlupy na obličeji. Něco jsem se od nich dokonce naučila. Byla tam holčička, co popisovala takové udělátko, kterým se holí tvář. Měla jsem tam syna, který mi to hned našel na počítači. Pro mě je důležité, že vím, o co jde. Když za mnou pak přijdou lidé, kteří mají poškozenou pleť, umím si představit, čím to asi je a jak ten přístroj vypadá," řekla Petra Řehořková výše zmíněnému webu.

"U dětí se nám jedná o to, abychom včas odchytili sebepoškozování. Tam patří i vymačkávání akné hodně drastickým způsobem. Máme také děti, které se řežou, rodiče nám je pak vodí kvůli odstranění jizviček. Chodí k nám také děti s mastnější pletí. Například chlapci, kteří hodně sportují, mnohdy i na profesionální úrovni. Ti potřebují větší péči o pokožku," vysvětlila podnikatelka, která má sama děti v pubertě a nejmladšího syna vzala dokonce s sebou.

"Trendy sleduji, ale občas mi uteče, kdo je tiktoker a kdo youtuber. Asi to k té generaci patří. Možná je to až moc a měli by žít spolu a pěstovat vztahy, než aby měli sociální sítě, ale zase chápu, že to je trendy a děti to chtějí a těší se na to. Mám tři syny a to jsou chlapi, co mi pomáhají. Nejsou tolik na telefonu. Ten nejmladší čtrnáctiletý, co tu je se mnou, je asi nejvíce na mobilu, ale má obrovský přehled a je vyspělý. Moc mi pomáhá. Má rád sociální sítě, zahraje si občas na počítači, ale jsem hlavně ráda, že všichni moji kluci sportují," uzavřela pyšná maminka.

Po sebevraždě manžela se Řehořková věnuje hlavně práci