Stojí za seriálem Přátelé a má neskutečné jmění: Pořízková měla z pekla štěstí

Pavlína Pořízková je i skoro v šedesáti letech stále krásná

Pavlína Pořízková byla 28 let vdaná za muzikanta Rica Ocaska. Byl to příběh jako z pohádky. Krásná modelka se zamiluje do talentovaného zpěváka, mají svatbu, děti a žijí spolu šťastně až do smrti. Byla to ale skutečně pohádka?