Nejznámější pornoherečky současnosti: Patří mezi ně i české hvězdy

Především v době pandemie narostla popularita streamovacích kanálů, které nabízely lechtivý obsah. Neobvyklé pozornosti se tak dostalo i hvězdám samotných videí. Některé pornoherečky svůj potenciál využily naplno a staly se hvězdami i svého soukromého účtu na platformě Only fans.

Mezi skutečné světové špičky patří v natáčení porna české dívky. Některé to dělají pro peníze, jiné zase touží po pozornosti a mnohdy vystupují i v médiích, kde otevřeně mluví o svých zážitcích. Pojďme se podívat na ty, kterým můžeme říkat opravdové profesionálky v oboru.

Daisy Lee

Mezi největší hvězdy domácí scény patří pornoherečka Karolína Urbanová. Pětadvacetiletá Daisy Lee avizovala v podcastu Tělo na tělo, že natáčení porna chce pověsit na hřebík. V oboru přeci jen ještě chvíli zůstane, dělá placenou společnici. „Už nechci. Teď, jak jsem to dotočila, tak mi to je nepříjemné. Já jsem zjistila, že celou tu dobu, co točím, tak to vůbec nejsem já. Je to hrozně toxické, ta oblast. Už mě to nebaví. Já se toho už straním, spát s těmi lidmi,“ svěřila se tak, že jediný důvod, proč tohle povolání dělala, byly peníze.

Pro Karolínu není změna povolání jedinou novinkou. V Ekvádoru nedávno podstoupila několik rituálů, které jí měly pomoci vyléčit závislost na drogách. Půvabná blondýnka tak nyní tvrdí,že je z užívání návykových látek kompletně venku.

Lady Dee

Další, kdo tak trochu opustil branži je Drahomíra Jůzová. Ta se po narození dcery rozhodla, že začne nový život. Šestadvacetiletá bývalá hvězda filmů pro dospělé natáčela své první porno už v osmnácti letech. Lady Dee se dostala do podvědomí fanoušků porna hlavně tím, že otevřeně mluvila v rozhovorech o všem, co je s touto branží spojeno. Divákům mnohdy dávala i zaručené rady, jak si zlepšit sexuální život. „Určitě bych pro začátek koupila nějaké sexuální hračky,“ prozradila pro Expres v jednom z rozhovorů na téma partnerský sex. „Doporučuji zkusit swingers klub, ale to hlavně pokud jste spolu už delší dobu,“ pokračovala ve svých radách.

Alexis Texas

Mezi opravdu světové hvězdy patří Alexis Texas. Půvabná blondýnka se na svém Instagramu chlubí přes šesti miliony sledujícími. Pozor ovšem, tentokrát se nejedná o žádné tintítko. Hvězda filmů pro dospělé je 1.8m vysoká. Na kontě má už přes 600 scén. Právem se jí říká tvář moderního porna. Svým fanouškům dokonce tvrdí, že její orgasmy jsou v 80% případů reálné. Typické pro ni je především její velké pozadí, které ráda a hrdě vystavuje.

Lana Rhoades

Asi největší hvězdou současnosti je Lana Rhoades. Jen na Instagramu má přes 16 miliónů sledujících. Popularitě se těší nejen díky tomu, že je velmi pohledá, ale i díky tomu, že pro ni neexistuje v sexu žádné tabu. Od lesbického porna se dostala až k hromadnému sexu. Díky své popularitě se dostala i na titulky oblíbených magazínů jako jsou Hustler, Penthouse a Playboy. V roce 2019 byla Rhoades nejvyhledávanější herečkou na Pornhubu.

