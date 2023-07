Princ Harry přiznal hádku, kvůli které se málem s Meghan rozešli

Zdroj: Profimedia

Princ Harry prozradil podrobnosti o velké hádce se svou milovanou manželkou Meghan Markle, která je málem stála jejich pracně vybudovaný vztah. Harry se o poprvé o výměně názorů zmínil na svém terapeutickém sezení s doktorem Gaborem Maté. Meghan mu údajně vyhrožovala, že ho opustí.

Podle Page Six Harry uvedl, že hádka pro něj byla probuzením, které doopravdy potřeboval. Doopravdy potřeboval si uvědomit, jaké by to bylo Meghan ztratit. Když Harry na konflikt zavzpomínal zpětně, tak mu prý došlo, že byl necitlivý a až příliš neúměrně se v dané situaci rozzlobil.

Harry se musel zamyslet sám nad sebou

Harry prozradil, že když se s Meghan hádali a svár došel do nejvyhrocenějšího bodu, bylo to, jako by se zastavil čas. Než se napětí alespoň trochu rozptýlilo, Harryho manželka Meghan mu řekla, že nesnese, aby s ní někdo takto mluvil. Zároveň ho vyděsil způsob, s jakým ledovým klidem se ho zeptala, kde a kdo ho takto naučil s lidmi mluvit. V tu chvíli Harryho vylekala skutečnost, že by snad o svou lásku přišel a zamyslel se nad sebou.

Meghan je výjimečná lidská bytost

Vévoda ze Sussexu dále nazval svou ženu výjimečnou lidskou bytostí a řekl, že souhlasí s těmi, kteří věří, že ho Meghan Markle zachránila. „Byl jsem v tomto světě uvězněný, ona přišla ze světa jiného a pomohla mě vytáhnout ven,“ prohlásil a dodal, že to byla právě Meghan, kdo mu ukázal, že změna možná je. „Ano, je to výjimečná lidská bytost a jsem jí neskonale vděčný,“ završil ódu na Meghan zamilovaný princ.

Princ Harry a jeho manželka se v roce 2020 vzdali svých funkcí v britské královské rodině a přestěhovali se do USA. Žijí v Kalifornii se svými dvěma dětmi, Archiem (3) a Lilibet (2). Od té doby jsou kontroverzní manželé ozdobami hlavně bulvárních plátků, točí seriály, dokumenty, podcasty, píší knihy. Američané je milují, Britové nenávidí. Pokud Meghan Markle chtěla pozornost, rozhodně se jí to podařilo. Otázkou je, jestli jí to bude ku prospěchu, nebo ke škodě.

