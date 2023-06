Rozvod s Meghan na spadnutí: Princ Harry si už najal právníka, tvrdí zdroj

Zdroj: Profimedia

V posledních týdnech se stále častěji hovoří o tom, že manželství prince Harryho a Meghan Markle dospělo do svého konce. Přestože pár dosud spekulace nepotvrdil ani nevyvrátil, z jejich okolí se ozývají lidé, kteří mají jasno. A dle jejich výpovědi je patrné, že se k rozvodu slavné dvojice rychle schyluje.

Princ Harry a Meghan Markle od začátku svého vztahu působili jako ten nejšťastnější pár. A svou image si snaží udržet i dnes. Jenže to vypadá, že má jejich společné soužití po letech manželství k idylce velmi daleko. Podle zdroje z jejich okolí už totiž Harry podnikl první kroky vedoucí k rozvodu.

Najal si právníka

Jak podle webu PerthNow.com uvedla americká novinářka Megyn Kelly, jistá dáma, která má k britské královské rodině velmi blízko, se jí svěřila, že je rozvod vévody a vévodkyně ze Sussexu na spadnutí. „Už hodněkrát měla pravdu a nemýlila se. Tvrdí, že už od několika lidí slyšela, že si Harry najal právníka. A shodou okolností je to právník, který je považovaný za naprosté eso v oblasti rozvodů,” nechala se slyšet Megyn Kelly. Tvrzení novinářky pak nahrávají také další informace, podle kterých Harry už nějakou dobu přespává po hotelích.

Může přijít o děti

Jak ovšem uvádí web Firstpost, Harry by si své další kroky měl velmi dobře rozmyslet. Pokud by se totiž s Meghan skutečně rozvedl, riskoval by tím, že by se nemohl vídat se svými dětmi, na kterých mu pochopitelně velmi záleží. V případě, že bude manželství rozvedeno, může Harry nadobro ztratit možnost vstoupit na území Spojených států amerických, kde momentálně s Meghan i dětmi žije.

Ve své knize s názvem Náhradník se totiž přiznal k tomu, že v minulosti užíval drogy, což může být zásadní překážkou pro americké úřady. „Spojené státy, jak víme, mají velmi striktní pravidla, co se týká víz. V podstatě zakážou vstup komukoliv, kdo někdy bral drogy,” uvedl moderátor australské televizní stanice Sky News. „Harry by se tak už nikdy nemusel do Spojených států znovu dostat,” dodal ještě.