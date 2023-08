Princ Harry bral luxus jako samozřejmost. V Americe o něj přišel

Zdroj: Profimedia

Princ Harry si podle experta na PR brzy uvědomí, že účast v královské rodině považoval za samozřejmost. Kieran Elsby, PR expert a ředitel Media PR Global dále uvedl, že si myslí, že Harry bude hodně brzy litovat toho, že se vzdal královského titulu a opustil svou rodinu. Zatímco se vévoda snaží budovat svůj život za „velkou louží“ v Californii, podle Elsbyho je princův život teď mnohem těžší.

Harryho popularita rapidně klesla po vydání jeho monografie s názvem „Spare“ neboli Náhradník, a to jak ve Velké Británii, tak v USA. Po uvedení na trh se spousta lidí zajisté zamyslela i nad tím, zda nebude Harry svého rozhodnutí vzdát se královských povinností, ale současně i spousty benefitů, později litovat.

Harry se připravil o jasné výhody

PR expert Kieran Elsby celou situaci okomentoval takto: „Být součástí tak významné rodiny má nesporné výhody, o kterých si nyní uvědomí, že je považoval za samozřejmé.“ Dále zdůrazňuje, že si nejspíš Harry neuvědomil, jakou sílu má to, být členem britské královské rodiny. Tradice s tím spojená je podle něj něco, čemu se žádné další „PR“ nevyrovná. Zmiňuje se i o předešlých členech, kteří se rozhodli z rodiny „odejít“, jako například Eduard VIII., který se stejně jako Harry vzdal titulu kvůli své lásce.

Zdroje a podpora, které s titulem přicházejí, jsou luxusem, který může zažít jen málokdo. Zdrojem jsou samozřejmě myšlené finance. Harry si jako princ rozhodně nežil špatně a nyní, když si na sebe musí vydělat sám, nejspíš objevuje, čeho se vzdal. Podle Elsbyho se očividně snaží dosáhnout standardu, na který byl zvyklý, jinými cestami, avšak ne vždy se mu to podaří. Jeho nepovedeným pokusem je právě již dříve zmíněný knižní počin.

Necítí se naplěn

Kieran Elsby poukazuje také na to, že Harry se nemusí cítit naplněn tím, co dělá. Královské povinnosti dodávají na důležitosti, mnohdy se jedná o účast na charitativních akcích, a přiznejme si, že se člověku usíná lépe, když vidí veselé dětské tváře, než když v knižním rádoby bestselleru haní své nejbližší příbuzné a nejspíš i to, co ve skrytu srdce má rád.

