Princezna Kate má důvod k radosti. Na svět přijde další miminko

Bratr princezny Kate James Middleton a jeho manželka Alizée Thevenet oznámili, že čekají první dítě. Pár přírůstek do rodiny očekává koncem letošního roku. Mladší sourozenec princezny z Walesu potvrdil radostnou novinu v příspěvku na Instagramu, kde samozřejmě nemohli chybět ani jeho milovaní psi.

James Middleton napsal: „Nemohli jsme být nadšenější… No, Mable by mohla být.“ Pak ještě dodal: „Po ztrátě mé milované Elly (Middletonův pes, pozn. red.) to bylo velmi těžké. Ale tenhle rok zakončíme tím nejkrásnějším, a to přírůstkem do naší rodiny.“ Middleton v příspěvku zavzpomínal na svého milovaného psa, díky kterému svou ženu potkal a který zemřel na začátku letošního roku. Ani na fotce s Aliziným bříškem psí kamarád nechybí.

Příběh jako ze 101 dalmatinů

Příběh, jak se tihle dva potkali, je vskutku úsměvný. James Middleton byl v roce 2018 v klubu South Kensington v Chelsea. „Ella ležela u mých nohou pod stolem a napadlo mě, že by se mohla chtít napít. Nenapadlo mě ale, že namísto toho to vezme přímou čarou rovnou k Alizée. Šel jsem se jí omluvit a chtěl jsem Ellu přivést zpět,“ popisoval v rozpacích celou komickou situaci bratr princezny. „Alizée si myslela, že jsem číšník a objednala Elle vodu, zatímco si ji hladila.“ James Middleton tehdy netušil, že potkal svou budoucí ženu a dodnes lituje, že svému psovi za tento okamžik nepoděkoval.

Po smutné ztrátě milovaného přítele přijde konečně radost

Jakkoliv je ztráta nejvěrnějšího přítele člověka smutná, Middleton má nyní důvody k oslavám a radosti. S Alizée oznámili světu, že čekají miminko. Blahopřání na sebe nenechala dlouho čekat a je jasné, že radost budou mít i Jamesovi rodiče Carole a Michael. Pro ně to bude již sedmé vnouče. Doposud jsou hrdými prarodiči pro tři děti prince Williama a Kate, prince George, princezny Charlotte a prince Louise, a také dětí Pippy Middleton, sestry princezny Kate, a jejího manžela Jamese Matthewse, kteří mají syna Arthura a dcery Grace a Rose.



Ať je nálada na britských ostrovech jakákoliv, radostná událost určitě na nějakou chvíli všechny chmury zažene.

