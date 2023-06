Dcera Radka Kašpárka chválila tatínka, sebe strhala: Ze mě kuchařka fakt nebude

Zdroj: Kafe

Známe ho všichni. Je oblíbeným a proslulým kulinářským mistrem, podnikatelem, uznávaným kuchtíkem a také porotcem televizní soutěže MasterChef Česko. Řeč je, jak jinak, než o Radku Kašpárkovi, který nedá dopustit na svoji velkou rodinu.

Radku, tíhnul jste už odmalička ke kuchyni a jejím tajům? Většinou menší páni kluci si v dětských letech jdou zahrát fotbal, ping pong nebo nahánějí spolužačky na základní škole, než aby se potloukali u sporáku. Byl jste v tomhle směru dětská výjimka?

„Ale kdepak. Byl jsem úplně normální dítě a provozoval aktivity, které jste vyjmenoval, a jídlo jsem si dopřával k zahánění hladu. Ovšem…měl jsem to štěstí, že pocházím z rodiny, která měla k jídlu dobrý vztah. Dědeček byl řezník, moje babička i maminka byly skvělé kuchařky a tak ty chutě na výborné jídlo, které mám doteď, mám díky tomu, že jsem od dětství jedl jen ta nejlepší a kvalitní jídla. Náznaky, kam se vrtnu, začaly přicházet ke konci základní školy, kdy přicházelo rozhodnutí, co se mnou bude dál. No a díky rodině a probouzejícím se zájmům o vaření pak už nebylo, co řešit,“ vysvětlil Radek.

Když se zahloubáte do minulosti, vzpomenete si na první jídlo, které jste ukuchtil zcela sám bez rad, porad a pomoci rodinných příslušníků?

„To si pamatuji velice dobře. Bylo to v létě ke konci studia na základce o prázdninách, kdy jsem s kamarádem z paneláku u nás doma uklohnil takovou lahůdku, kterou bych dneska do pusy nevzal. Našel jsem v lednici vajíčka, tavený sýr a mandarinkový kompot v plechovce. A bylo vystaráno. Umíchal jsem ony vejce do kterých na závěr rozpustil sýr a přimíchal zmíněné ovoce. Tehdy nám to moc chutnalo, dnes bych to ale kolegům kuchtíkům nedoporučoval, aby se do něčeho podobného pouštěli. Jsou mnohem větší a zdravější lahůdky, než zmíněný blemc,“ s úsměvem informoval populární kuchtík pro kafe.cz.

Máte, jak jinak, na dobroty vycepovaný jazyk. Co je vlajkovou lodí ve vaší domácí kuchyni, když chcete rodince udělat radost a připravit jí nějakou specialitku?

„Já ujíždím, stejně jako moji nejbližší na omáčky. Třeba takové dušené hovězí s cibulovou omáčkou je pro nás velká laskomina. A podávám to s vařenými bramborami. Ten recept mám od mojí maminky. V dětství jsem si to dával do hlubokého talíře a jedl to lžící. Tahle dobrota tedy přežila a dodnes ji všichni milujeme a já jí stále jím stále jen a pouze z hlubokého talíře,“ prozradil Roman Kašpárek, a jelikož se nachýlila doba křtu odebral se splnit kmotrovskou povinnost. A protože dcera Sofinka měla ještě chvilku volna nedalo nám, abychom se jí nezeptali, zda si náhodou taťka moc s těmi svými dobrotami nevymýšlel.

„Kdepak, vařit opravdu umí moc dobře a já, když mám chvilku, tak mu ráda pomáhám, ale kuchařka ze mě fakt nebude. To vím, mám totiž ráda, a to tak, že hodně, sladké věci, takže bych, až budu velká se s chutí stala cukrářkou. To by se mi moc líbilo,“ prozradila Sofinka, s dívčí elegancí se otočila se a zmizela za taťkou.

Rozhovor vznikal na křtu knihy Matla.