Radka Třeštíková vystrčila holé pozadí: Fotkou nadchla i pohoršila fanoušky

Dvaačtyřicetiletá Radka Třeštíková se po rozchodu s manželem Tomášem Třeštíkem pořádně rozjela a strhává na sebe pozornost velmi odvážnými snímky. V posledním příspěvku na sociální síti vystavila dvojnásobná maminka své pozadí a pochopitelně tak uvolnila lavinu nejrůznějších komentářů. A jak už je zvykem, všechny pozitivní rozhodně nebyly.

Radka Třeštíková se opět utrhla ze řetězu a ukázala se sledujícím na sociální síti téměř tak, jak jí Bůh stvořil. Pokaždé, když spisovatelka takto provokuje, strhne se na sociální síti lavina komentářů, kde lidé diskutují, zda je podobné chování u dvojnásobné maminky vhodné, či se jedná pouze o snahu na sebe za každou cenu upozornit.

Zatímco jeden tábor spisovatelku v provokativním focení podporuje, druhým přijde nahota zbytečná a laciná. Stejně tomu bylo i u posledního snímku, na kterém se Radka pochlubila svou štíhlou postavou zezadu. Na černobílé fotce předvedla svou nahou figuru a jediné, co na sobě měla, byly opravdu miniaturní tanga. "Ready to live with less," napsala Radka, což v překladu znamená že je připravená žít s málem.

"Já tyhle statusy nechápu! Vyfotit se polonahé, s ko*ama nebo zadkem venku a přidáte k tomu "moudro". To je tak laciné," neberou si sledující servítky a dodávají, že končí se sledováním Třeštíkové. Najdou se ale i tací, kteří její odvahu i tělo obdivují, sami by ale podobné fotky vidět nepotřebovali.

Krásné, ale…

"Nádherná ženská. Fakt. A klobouk dolů za péči, kterou sobě dáváte. Ale jste podle mě strop i bez fotek, jako jsou tyhle. A vím, že jsem brambora, co nejde s dobou, jen si stojím za názorem, že nahota patří jinam," stálo například v jednom z komentářů.

"Aaaa, Radka se nám odemkla! Bude bavendo? Já doufám, že jo! Díky Radko, že jste tak ochotně převzala štafetu po Kačce Kristelové a bavíte celý národ. Díky, díky," vzkazují hateři spisovatelce.

Ať už kladné nebo nenávistné komentáře, zájem se Třeštíkové aktuálně velice hodí, jelikož nedávno vydala novou knihu a jakákoliv reklama, byť negativní, je stále slušným marketingovým tahem. Radka si navíc z kritiky nic nedělá a už je na ni za léta v showbyznysu zvyklá.

Třeštíková ukázala své vypracované pozadí