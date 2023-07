Radka Třeštíková promluvila o plastice prsou, k postavě snů si dopomohla i jinak

Zdroj: Profimedia

Spisovatelka Radka Třeštíková je právem pyšná na svoje tělo, které ráda a často vystavuje na sociálních sítích. Dokonalou postavu rozhodně nemá zadarmo. Kromě toho, že na sobě pravidelně dře a dbá i na vyváženou stravu, se před lety rozhodla podstoupit plastickou operaci prsou. A zákroku rozhodně nelituje.

Radka Třeštíková ráda provokuje a daří se jí to na jedničku. Na svém Instagramu často zásobuje své příznivci nejrůznějšími snímky, na kterých je více neoblečená než oblečená, za což sklízí slova chvály i kritiky. Některým se odvážné fotky spisovatelky nelíbí a v komentářích jí pak dávají dostatečně najevo, co si o snímcích í jí samotné myslí. Tím se ale Radka rozhodně nenechává rozhodit. Přece jen sama dobře ví, že se nemá za co stydět.

Dokonalé tělo

Spisovatelka se i po čtyřicítce a dvou dětech pyšní dokonalou postavou, na které roky dře. Jak už v minulosti uvedla, pravidelně cvičí jógu a chodí běhat. Kromě toho si ale také hlídá, co jí. Ze svého jídelníčku například kompletně vyřadila přidaný cukr, což je známý fígl, jak se zbavit kil. A když narazila na nedokonalost, se kterou cvičení ani zdravý jídelníček nepomohly, svěřila se do rukou odborníků. Sama před časem přiznala, že si nechala zvětšit poprsí.

Dárek k narozeninám

Nová prsa si Radka Třeštíková prakticky nadělila ke svým čtyřicátým narozeninám. V té době zároveň s manželem Tomášem Třeštíkem oznámili, že jejich vztah dospěl do svého konce, a tak je možné, že i to bylo impulzem pro velkou změnu zevnějšku. O operaci totiž spisovatelka už dlouho přemýšlela.

„Jasně, mohly být větší anebo taky nemusely být vůbec. Rozhodovala jsem se přes čtyři roky, zpětně viděno zbytečně dlouho, ale aspoň si nemusím vyčítat, že jsem se unáhlila,” prohlásila tehdy podle Blesku Radka, která byla a stále je s výsledkem operace nadmíru spokojená.