Exmilenka Vémoly Rika Fane v těhotenství sekla s pornem, chce to i po partnerovi

Bývalá milenka Karlose Vémoly Hana Džurbanová alias Rika Fane je těhotná. Teprve devatenáctiletá pornoherečka čeká svého prvního potomka s o témě dvacet let starším kolegou z branže, Stanislavem. Bývalá hvězda Superstar tvrdí, že miminko bylo plánované.

Rika Fane měla v minulosti ambice prorazit jako zpěvačka, a dokonce se zúčastnila soutěže Superstar. Nakonec ale zvolila mladá kráska zcela jiný obor a začala natáčet porno. Díky lechtivé branži a známostem se nakonec dostala až do náruče zadaného MMA zápasníka Karlose Vémola, s nímž prožila několikaměsíční románek.

Právě úletem s "Terminátorem" se dostala Hana Džurbanová do širšího povědomí veřejnosti. Poté, co se s Vémolou rozešla ale nezůstala Rika dlouho na ocet a zamilovala se do sedmatřicetiletého pornoherce Stanislava.

Ačkoliv dvojici fanoušci nedávali příliš veliké šance, jejich láska už trvá několik měsíců a stále jsou do sebe po uši zamilovaní. Hrdličky se dokonce v polovině února zasnoubily v Paříži a nyní svůj vztah posunuly na další úroveň a založily společně rodinu.

Bylo to plánované

"Jsem těhotná, čekám miminko," svěřila se Rika Fane webu Extra s tím, že už radostnou novinku ví nějaký ten pátek. "Vím to už 10 týdnů, zkrátka nějaký pátek už to víme," prozradila Hanka a dodala, že miminko bylo plánované.

"Bylo to plánované. Samozřejmě, že i tak ten moment byl plný emocí. V jednu chvíli jsem se strašně bála, pak jsem byla strašně šťastná. Dívala jsem se na test a najednou se tam ukázaly dvě čárky," zavzpomínala na dojemný moment.

Kvůli těhotenství Džurbanová skončila i s natáčením filmů pro dospělé. Do budoucna tak prý plánuje učinit i její partner Standa, se kterým se seznámila právě v práci během společné produkce. "Já jsem s tím už sekla a Standa s tím také určitě sekne. Všechno chce čas, nejde se vším skončit hned, ale uvidíme, určitě v tom nebudeme dlouho," uzavřela šťastná budoucí maminka.

