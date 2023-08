Fešák ze Zoo Robert Urban je po rozchodu: S přítelkyní plánoval děti a svatbu

Zdroj: Profimedia

Televize Prima láká své diváky na právě vznikající dvanáctidílný seriál Eliška a Damián. V hlavní roli se objeví Robert Urban jako šlechtic a krásnou Elišku, do níž se dle scénáře Robert zamiluje, si zahraje zpěvačka Emma Smetana. Příprava na roli ovšem nebyla dle slov Urbana jednoduchá a dokonce se kvůli ní musel naučit hned několik specifických dovedností. Mimo jiné idol dívčích srdcí přiznal, že má za sebou rozchod.

TV Prima začne od 2. září vysílat romantický seriál s názvem Eliška a Damián. Diváci se mohou těšit na příběh veliké lásky ve kterém nebude chybět dokonce cestování časem.

Děj se točí kolem hlavní postavy Elišky v podání Emmy Smetany. Ta žije v současném světě, zatímco šlechtic Damián (Robert Urban) pochází z roku 1758. Díky speciálnímu elixíru dokáže Damián cestovat časem a díky tomu se střetne s krásnou Eliškou.

Urban se dokonce kvůli této roli musel naučit šermovat a jezdit na koni. "Je to podobné jako v autě, akorát tam nemáš pedály, ale v podstatě se to také ovládá nohama a je to běh na dlouhou trať. Mnohem delší než to auto," prozradil sympaťák ze seriálu Zoo v pořadu Showtime a doplnil, že na koni neseděl poprvé a mohl proto navázat na své předchozí zkušenosti. Po pracovní stránce se sice daří Urbanovi vše na co sáhne, horší je to ale v soukromém životě.

Plánovali rodinu

Robert Urban ještě minulý rok randil s divadelní umělkyní a bývalou reprezentantkou v gymnastice Andreou Kheilovou. Herec vedle pohledné brunetky zářil štěstím a dokonce v té době hovořil o svatbě a založení rodiny.

"Přece jen už je mi pětatřicet a možná cítím, že je načase udělat nějaký další krok," řekl webu Naše hvězdy. "Když jsem ji viděl, říkal jsem si: krásná. Pak jsem ji pozdravil, byla milá a sympatická a ještě jsme si popovídali o sportu. Byl jsem nadšený," opěvoval Kheilovou, s níž tvořil pár přes čtyři roky.

Idol ženských srdcí na sebe ale před pár dny prozradil, že je čerstvě nezadaný. "Jsem single a je to dobrý. Člověk vnímá ten život zase trochu jinak," svěřil se Expresu usměvavý herec. Vypadá to, že dámy tak mají aktuálně šanci získat srdce tohoto fešáka, ze slov samotného Roberta to ale vypadá, že si nyní bude nějaký čas užívat nabité svobody.

Robert Urban je aktuálně bez partnerky