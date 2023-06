Jan Hřebejk učinil po letech velké rozhodnutí: S rodinou už v hausbótu nežije

Zdroj: Profimedia

Geniální režisér Jan Hřebejk svou rodinu do společnosti příliš nebere. Občas se sice ukáže na veřejnosti s manželkou Lenkou, ale děti většinou zůstávají doma. Nestojí o publicitu, a to i přesto, že si syn Jonáš zahrál v tatínkově filmu už jako nemluvně.

Když se řekne manželka Jana Hřebejka, jistě spoustě lidem vyskočí před očima slavná česká herečka Aňa Geislerová, kterou režisér obsazuje do většiny svých filmů. To ale jeho manželka opravdu není. Tou je Lenka Hřebejková, tmavovláska, které je vyšší než uznávaný režisér a evidentně si z toho nic nedělá.

Lenka porodila Honzovi dvě děti. Staršího Jonáše, který je dnes už puberťák a jako malé miminko si zahrál ve filmu Medvídek. Je spíše než otci však podobný matce a vypadá to, že bude i stejně vysoký. Zato mladší Antonie je celý tatínek. I když ona se na rozdíl od něj ráda parádí a fintí.

Rodina Hřebejkova léta žila na hausbótu na pražském Smíchově. Milovala totiž domov obklopený přírodou a životní styl, který k tomu patří. Nakonec se ale rozhodli, především kvůli dětem, že by bylo vhodnější bydlet v domě. Nechali si tedy od přední české architektky Dagmar Štěpánové navrhnout nový interiér řadového domu na Hřebenkách.

Dlouhá léta žila rodina Hřebejkova na vodě

"Vyhovuje nám to oběma. Vážím si toho, že to máme stejně. Jsme v harmonii. Zjistili jsme, že nám vyhovuje malý prostor. Spoustě lidí to vadí, nám naopak. I kdysi v baráku bydlela celá rodina v zásadě v kuchyni a jídelně. Já si tu navíc připadám jako na prázdninách a zároveň jsem kousek od centra. Ale časem možná dětem nebudou vyhovovat malé pokojíčky a změníme to," říkal ještě před stěhováním Hřebejk pro Blesk pro ženy.

Od té doby žije rodina Hřebejkova v domě plném světla, barev, knih, obrazů a dalších uměleckých předmětů, na kterých si režisér potrpí. V přízemí náleží k řadovce zahrada, kde se činí především manželka Jana, a terasu v prvním patře, ze které je nádherný výhled na Prahu, zase spíše využívá Hřebejk.

Rodina si přála především velké společenské prostory, kde by se spolu se svými přáteli mohla setkávat. Pokoje dětí a ložnice jsou tak malé místnosti, ale obývací pokoje a haly jsou velké a vzdušné, aby se na návštěvě cítili všichni dobře. Velký prostor zabírá i režisérova pracovna, ze které se dá vyjít do zahrady, když potřebuje Hřebejk klid a nadýchat se čerstvého vzduchu.

Žena Lenka nepracuje a stará se o spokojenost režiséra a dětí

Skvělé je, že má doma režisér vždy dokonalý komfort, protože jeho žena se stará pouze o domácnost a děti, do žádné práce nechodí. Hřebejkovi to nevadí, dokonce si myslí, že toho má až až.

"Máme to trochu rozdělené, ale takovým tradičním způsobem. Žena se stará o domácnost a děti, já vydělávám. Není zaměstnaná, ale netroufl bych si říct, že nepracuje, protože by to nebyla pravda," chválil svou manželku umělec.

Není tedy divu, že Jan a Lenka do společnosti příliš nechodí. Raději tráví víkendy s rodinou na vodě, když už tam nyní nebydlí celoročně.