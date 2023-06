Roman Šebrle s partnerkou Lenkou dlouho nevydržel: Už ji nahradila jiná

Zdroj: Profimedia

Roman Šebrle byl téměř čtvrt století s jednou ženou, manželství se ale nakonec kvůli jeho záletům rozpadlo. Nyní se milovník něžného pohlaví zatím evidentně nemíní usazovat a svou partnerku z loňska už stihl vyměnit za novu známost.

Manželství Romana Šebrleho s Evou trvalo dlouhých třiadvacet let. O problémech dvojice se začalo šuškat v roce 2018, kdy se Šebrle na párty TV Prima pořádně rozjel s asistentkou ředitele, což neuniklo přítomným fotografům.

Sportovec se tehdy neuhlídal a za své projevené vášně vůči kolegyni se později omlouval. „Rozhodně na sebe nemohu být pyšný. Je teď na mně, abych alkoholový přešlap, za který jsem se omluvil, odčinil,” sypal si moderátor popel na hlavu.

Nakonec ale ani přes snahu situaci vyžehlit vztah nevydržel. "Je to pravda, je mi to líto. Prostě takovej je život a někdy se to tak vyvine," sdělil tehdy Šebrle pro CNN Prima News ke krachu svého manželství.

Nová žena na scéně

Roman Šebrle už před rozvodem na mejdanech řádil jako smyslů zbavený a opakovaně odcházel z večírků v dámské společnosti. Jeho manželka Eva si proto nakonec také našla jiného partnera a dvojice se v tichosti rozvedla.

Před rokem pak záletník představil veřejnosti svou novou lásku, čtyřnásobnou maminku Lenku. S blondýnkou se seznámil na sociální síti, a dokonce s ní plánoval společného potomka.

"My jsme se seznámili klasicky, no. Začal jsem ji sledovat na sociálních sítích, pak jsme si začali psát. A bylo to fajn, tak to přerostlo do nějakého vztahu," svěřil se olympijský medailista, který s partnerkou stihl i romantickou dovolenou v italském Toskánsku. O to více pak veřejnost překvapilo, že se hrdličky rozešly a Šebrle už stihl potkat novou ženu. Rozchod s Lenkou propálil Šerble v pořadu 7 pádu Honzy Dědka, kde se ho moderátor vyptával na vztah a on přiznal, že blond cukrářka je v jeho životě již minulostí.

Český Casanova je opět zamilovaný