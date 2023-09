Romana Boukalová je opět single: Fanouškům se svěřila s rozchodem i kily navíc

Zdroj: TV Nova

Romana Boukalová, kterou si televizní diváci pamatují díky televiznímu pořadu Svatba na první pohled, se na svém Instagramu pochlubila sexy snímkem v černém body a prozradila, že přibrala pár kilo. Kromě toho se účastnice reality show podělila i o další novinky z jejího života.

Televizní nevěsta Romana Boukalová s fanoušky na sociální síti sdílela snímky, na kterých se pochlubila sexy postavou v černém body.

"A i přesto, když člověk přibere, zůstane sám sebou," okomentovala Romana odvážnou fotografii a později přidala i další z této série. Fanoušci ihned Romanu zahrnuli lichotkami a opěvovali její ladné křivky.

Za nabranou hmotnostní ovšem stojí nešťastná událost v životě Boukalové, nedávno se jí totiž rozpadl vztah.

Návrat do reality byl jiný

"Vše je, jak má být," okomentovala Romana Boukalová video, na kterém pláče kvůli rozchodu s přítelem. "K tomu už není, co říct. Srdce bolavé, ale jdu dál," napsala hvězda reality show k dalšímu ze svých příspěvků.

Romaně tak nevyšel další vážný vztah. Budoucnost Boukalová plánovala i s o devět let starším Jaroslavem Peňázem, kterého potkala v show Svatba na první pohled. Ačkoliv si dvojice řekla u oltáře ano, jejich cesty se brzo rozešly.

"Nejsme spolu. Po tom, co mi dal prstýnek, jsme se každý vrátili domů. Každý jsme se vrátili do svého a Jarda tak nějak ztratil komunikaci. Není zvyklý mít telefon 24/7 u sebe, což je jasné, ale já zase nejsem zvyklá, aby mi napsal jedenkrát za den. Tak jsme každý věděl, že to pro nás není," vysvětlila tehdy Romana na svém Instagramu. "Myslím si, že jsme to oba dva mysleli vážně, ale takhle to prostě dopadlo, no. Upřímně mě to mrzelo, protože jsme si řekli ANO, ale návrat do reality byl jiný, než jsem osobně předpokládala," dodala blondýnka, která nyní opět hledá novou lásku. Jarda naopak hned po rozchodu našel spřízněnou duši a nedávno se dokonce zasnoubil.

Romana Boukalová je po rozchodu