Tajemství slaďáků: Dohady Gerea v Pretty woman i pikantní zákulisí Titanicu

Zdroj: Profimedia

Romantické filmy patří mezi ty nejvíce oblíbené žánry. Televizní program se proto jen hemží romantickými komediemi. Hledání lásky zkrátka nikdy nevyjde z módy.

Není se čemu divit, že i v zákulisí filmů to pořádně jiskří. Mnohdy mezi herci přeskočí jiskra a stane se z nich pár i v osobním životě, ne vždy je ovšem spolupráce na place až tak růžová.

Pretty woman

Všemi milovaný snímek málem nevznikl. Julia Roberts souhlasila s natáčením na první dobrou a hned jak to šlo, podepsala smlouvu. To představitel hlavní mužské postavy Richard Gere trochu otálel. O snímku, který se stal kultovním hitem, dlouho pochyboval. Nakonec ho k jeho účasti přesvědčila až samotná Julia Roberts.

Hříšný tanec

I slavná herecká dvojice Patrick Swayze a Jennifer Grey spolu málem na ikonickém snímku nepracovali. Tentokrát se ve spolupráci zadrhávala Jennifer. S legendárním hercem spolupracovala v minulosti na snímku Rudý úsvit a rozhodně to nebyla spolupráce podle jejích představ. Atmosféra mezi nimi byla až tak vyhrocená, že Swayze si musel s Grey o Hříšném tanci promluvit. Díky tomu, že jsou oba profesionálové každým coulem, tak mohl vzniknout film, který milují všechny generace.

Titanic

Pořádný oříšek čekal na herečku Kate Winslet. Ta se ve filmu Titanic v jedné z nejznámějších scén svlékla zcela donaha. Půvabná herečka se zachovala velmi profesionálně. I když se s Dicapriem vůbec neznali, odhodila stud a scénu natočila jen pár chvil po seznámení. Člověk by při pohledu na jejich milostné scény snad ani nevěřil tomu, že se znali jen pár chvil.

Láska nebeská

Producentům snímku Láska nebeská se stala velmi zajímavá zkušenost. Jeden z herců, a to konkrétně Kris Marshall, odmítl svůj honorář. Poté, co ho v jedné scéně svlékaly ženy více než dvacetkrát, řekl, že to pro něj není práce ale zábava. Jak je vidět, u ikonického filmu se baví nejen diváci, ale i herci samotní.

Deník Bridget Jones

Všechny snímky o vtipné a trochu zmatené třicátnici Bridget Jones režírovaly ženy. Možná i proto je filmech tolik autentických obrazů. Hlavní představitelka Renée Zellweger byla v roli Bridget naprosto fenomenální. Její příběh o hledání lásky, který si pečlivě zapisovala do svého diáře, se stal hitem mileniálů.

Zdroje: E!, Irish Mirror