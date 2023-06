Rudolf Hrušínský nejmladší utekl od rodiny: Chtěl jsem si vyzkoušet i jiný život

Zdroj: profimedia

Rudolf Hrušínský měl již od mládí hvězdnou hereckou kariéru, v posledních letech se ale před kamerou příliš neobjevuje. Bývalá herecká hvězda se totiž věnuje nové zálibě a tou je psaní scénářů. Z jeho hlavy vznikl seriál Agrometal, který měl nedávno premiéru. Jak námět Hrušínského napadl a chybí mu hraní?

Jelikož Rudolf Hrušínský pochází ze slavného hereckého rodu, všichni přirozeně očekávali, že i on půjde ve šlépějích svých předků a svou kariéru bude rozvíjet.

Hrušínský se ale poslední roky stáhl a aktuálně ho nejvíce naplňuje vymýšlení scénářů. V televizi nyní běží seriál Agrometal, který napsal, a nápad prý v jeho hlavě vznikl již před mnoha lety.

"Psát scénáře nebo i knihy mě lákalo odjakživa. Psaní vám dává neuvěřitelnou příležitost vytvářet nové světy a oživit je vlastními bytostmi. Jenom jsem si neuměl představit, že bych se dokázal něčemu tak dlouho věnovat, protože psaní vyžaduje neuvěřitelné soustředění a čas. Ale najednou ty podmínky nastaly. S režisérem Karlem Janákem se známe roky. Jedno léto ještě dávno před covidem jsme seděli u nás na zahradě a povídali si, co zajímavého by se dalo udělat. Po několika drincích jsem se mu svěřil, že jeden nápad mám," svěřil se v rozhovoru pro iDnes.cz.

"Agrometal se odehrává se ve fiktivní vsi Čertice, i když přídavné jméno divoký bych zrovna nepoužil. K venkovu mám vztah odmala. Jako dítě jsem prožil každé prázdniny na chatě v Plané nad Lužnicí, kde to děda miloval. A na vesnici kousek za Prahou dnes bydlím. Baví mě ta zvláštní řevnivost mezi venkovem a městem, respektive Prahou. Seriál pojednává o chlapíkovi, který se svérázným způsobem pokusí splnit přání své manželky, což rozběhne sled komických situací. Naše ženy by se asi velmi divily, kdybychom jim začali plnit jejich přání po svém mužském způsobu," doplnil Hrušínský, který pro svůj projekt využil slavnou kapelu Kabát.

Roli jsem si nedal záměrně

"Jelikož se děj točí kolem vesnické kapely a revivalu, zapojil jsem do něj výrazně skupinu Kabát, jejíž repertoár strašně často přebírají jiní. Někdy mám pocit, že Kabáti mají snad nejvíc revivalů na světě. Je to můj způsob, jak jim vyjádřit poctu. Jejich hudba a texty se mi líbí a taky lidsky k sobě máme blízko," vysvětlil Rudolf Hrušínský výše zmíněnému webu s tím, že se psaní Agrometalu věnoval tři roky.

"Ten příběh mám v hlavě už několik let, ale intenzivně jsem na něm pracoval tři roky. A rok předtím jsem dával dohromady námět. Nakonec z toho vznikl osmidílný televizní seriál," doplnil herec. Ve svém seriálu si prý záměrně pro sebe žádnou roli nenapsal, ačkoliv ho prý okolí k tomu přemlouvalo.

"Neudělal jsem to záměrně, i když jsem k tomu byl i přemlouván. Jenže pokud mi dáte vybrat, jestli se mám dívat na sebe, nebo na Jardu Plesla, volím zcela jistě Jardu. Navíc kdybych se toho účastnil, měl bych asi tendenci vnášet do natáčení vlastní pohledy a to by nebylo dobře. Je lepší, když se na postavu herec podívá zvenčí, novýma, čerstvýma očima. A hlavně zastávám názor, že každá profese se má dělat na sto procent," tvrdí umělec, který dlouho bojoval s nálepkou herce jedné role, a to díky nesmrtelnému Discopříběhu.

"Lidi se na to ptají pořád. Dřív mi to šlo na nervy, ale už jsem otrnul. Byla to úžasná zkušenost. Co mě režisér Jaroslav Soukup naučil, to vlastně do dneška používám i při psaní. Vzpomínám, že tahle ikonická scéna se natáčela celý den. Říká se, že si zvyknete i na oprátku, takže k večeru jsem měl pocit, že bych nahý šel klidně i do baru," zavzpomínal Rudolf na natáčení kultovního snímku.

Chtěl jsem si zkusit jiný život

Rudolf Hrušínský se od herectví vzdálil v minulosti kvůli touze cestovat. Svého rozhodnutí ale prý nikdy nelitoval. "Stalo se tolik věcí. Vždycky mě hrozně přitahovalo cestování, toužil jsem poznat jiný způsob života, jiné jídlo i lidi. Když mi bylo zhruba sedmadvacet, říkal jsem si, že buď stihnu do třiceti někam vyjet a zkusím si ještě něco nového prožít ve světě, nebo to neudělám už nikdy. Každý rok mi chodily nabídky na role, ale připadaly mi všechny stejné. Skoro bych je mohl točit v jednom kostýmu. Najednou nebylo, jak se posunovat dál. Prostě jsem na hraní ztratil chuť a přestalo mě těšit. A protože si práce herce vážím a mám ji rád, přišlo mi škoda používat ji pouze k placení účtů," přiznává s odstupem času.

Právě očekávání veřejnosti i rodiny ohledně jeho kariéry nakonec rozhodly o tom, že se Hrušínský rozhodl odcestovat za hranice a poznat svět. "Chtěl jsem si vyzkoušet i jiný život. Tak jsem odjel na rok do Španělska a pronajal si tam bar. Mám rád teplo a moře, a jelikož jsem introvert, líbilo se mi žít v anonymitě. Do ciziny jsem odlétal vždycky zhruba na půl roku v našem zimním období a za několik let tak procestoval skoro celou Jižní Ameriku. Od vrchu dolů, kromě Brazílie. Je to krásný a pestrý kontinent. Místy vám přijde, že jste se ocitli v Africe, o pár stovek kilometrů dál jste mezi indiány, a když přijedete do centra nějakého obřího města, máte pocit, že jste přeskočili oceán a chodíte po Španělsku. Herectví jsem se vědomě trochu vzdálil, ale asi jsem to potřeboval a nemám důvod litovat. Navíc jsem nikdy neodešel úplně. Kromě toho jednoho roku ve Španělsku jsem vždycky hrál alespoň v jednom představení," uzavřel.