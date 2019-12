Nejdivnější sexuální sny VYSVĚTLENY! Znamenají něco jiného, než myslíte

Pravděpodobně největší můra každého z nás. No, záleží, jestli k partnerovi nechováme skryté city, pak se z noční můry stává neskutečné potěšení. Co znamená, když s ním prožijete vášnivou noc?

Neznamená to, že se k sobě máte vrátit. Sny o ex partnerech jsou velmi časté, není to žádné nebeské popostrčení zpátky do jeho náruče. Sen vám připomene, co ten člověk reprezentoval: vášeň, chtíč, vzrušení… věci, které byste měli vložit do nového vztahu, a pokud jste single, do případné známosti.

Co když to není váš ex, ale zhrzený kamarád z mládí? Pak vám vaše podvědomí říká, že byste se s tím člověkem měli znovu spojit. Zakopat válečnou sekeru.